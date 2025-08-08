Exclusivo Suscriptores

DILEMA. Benicio exclamó que, ahora que forma parte de cuatro comisiones legislativas, no sabe cómo repartirá su horario para poder participar en todas. Que se salga de la de Presupuesto y el problema queda resuelto. Seguramente hasta le sobrará tiempo.

DÚO. Los diputados Crispiano Adames y Jairo Salazar impulsan una amnistía para todos aquellos “detenidos, implicados, sindicados, procesados y/o judicializados” por protestar contra la Ley 462, de reformas a la Caja de Seguro Social. Entonces, ¿quién responde por los comercios vandalizados, los dos meses de clases perdidas y los pequeños negocios que no facturaron un solo dólar por los cierres de calles? ¿O es que Adames y Salazar solo abogan por quienes quebrantaron la ley?

ENVIADO. Si Jorge Ricardo Fábrega es el “coordinador y enlace con la Asamblea” del presidente Mulino, ¿por qué solo se le ha visto reunido con los diputados de RM y algunos de CD? ¿Por qué hay bancadas enteras que desconocían el rol institucional de Fábrega y se enteraron ayer, cuando el presidente lo dijo en su conferencia de prensa semanal? Además, cada vez que a Fábrega se le ha visto ingresando al edificio principal del Legislativo, lo hace por una puerta lateral, cerca de la clínica parlamentaria, y no por el lobby principal. Como si no quisiera que lo reconozcan o tuviera algo muy tétrico que tratar.

PROVECHO. El año pasado, el entonces director del Ifarhu, Jaime Díaz, informó al país que la entidad estaba “totalmente quebrada”, endeudada y sin recursos ni tecnología. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto que el MEF acaba de presentar a la Asamblea, al Ifarhu se le asignan $500.1 millones para el próximo año. La cifra es muy similar a la de 2025 ($501.9 millones), pero bastante superior a los $400 millones de hace cinco años. Cuesta creer que estamos hablando de una entidad que nació con un presupuesto de apenas $17.3 millones, hace 35 años. Ya todos sabemos qué pasó de ahí en adelante...