PUÑALADA. Primero le pasó a Tuto Palacios en la Comisión de Credenciales. Luego, a Jhonathan Vega en la de Asuntos Agropecuarios. Y por último, a Janine Prado en la de Gobierno. Los diputados de Vamos han sido traicionados por aquellos colegas de CD y uno del PP, los mismos a quienes ayudó a obtener las vicepresidencias de la Asamblea el pasado 1 de julio. Esos supuestos aliados debían, a cambio, apoyar a los de Vamos para obtener las presidencias de cierto número de comisiones legislativas, pero, llegado el momento, se fueron con la bancada del mal. Ayer, Prado había recibido manifestaciones de respaldo que le asegurarían los votos para presidir la Comisión de Gobierno. Incluso le hicieron creer que contaba con el apoyo de Bolota y Rafael Buchanan, del PRD. La farsa acabó cuando postularon a Camacho para ese mismo puesto y el voto decisivo, aquel que le arrebató el triunfo a Prado, lo aportó Didiano Pinilla (CD). Así paga el diablo a quien bien le sirve.

INTERESES. El contralor Anel Flores contó que, a principios de año, los magistrados de la Corte sorprendentemente celebraron dos plenos extraordinarios en dos días: uno, cuando se negó a refrendar el aumento salarial de $10,000 a $14,000 mensuales, y otro, cuando exigió que la petición de refrendo por insistencia contara con la firma de los nueve magistrados. Y algunos todavía piensan que la demora en los fallos se debe a la falta de tiempo y recursos. Parece que el problema es precisamente ese: sí hay plata y el tiempo lo quieren ocupar en disputarla.

ENIGMA. Como la Corte alega (por escrito) que el Acuerdo 407 de 2024 es “respetuoso” de la Constitución, el contralor solicitará que los magistrados principales y suplentes se declaren impedidos para conocer la demanda de inconstitucionalidad que presentará próximamente. Entonces, ¿quién atenderá esa demanda? El comunicado de la Corte, en lugar de resolver el problema, lo ha profundizado.

LÉXICO. La ley de carrera judicial señala que el personal que labora en la Corte Suprema de Justicia tiene derecho a una jubilación “de acuerdo con las normas especiales establecidas por ley”. Pero el programa que crea el “fondo de compensación por retiro” fue establecido a través de un simple acuerdo administrativo. Parece que todo el truco está en haberle llamado “compensación” a una evidente jubilación.