Panamá, 14 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal Cual

    Mónica Palm

    PUÑALADA. Primero le pasó a Tuto Palacios en la Comisión de Credenciales. Luego, a Jhonathan Vega en la de Asuntos Agropecuarios. Y por último, a Janine Prado en la de Gobierno. Los diputados de Vamos han sido traicionados por aquellos colegas de CD y uno del PP, los mismos a quienes ayudó a obtener las vicepresidencias de la Asamblea el pasado 1 de julio. Esos supuestos aliados debían, a cambio, apoyar a los de Vamos para obtener las presidencias de cierto número de comisiones legislativas, pero, llegado el momento, se fueron con la bancada del mal. Ayer, Prado había recibido manifestaciones de respaldo que le asegurarían los votos para presidir la Comisión de Gobierno. Incluso le hicieron creer que contaba con el apoyo de Bolota y Rafael Buchanan, del PRD. La farsa acabó cuando postularon a Camacho para ese mismo puesto y el voto decisivo, aquel que le arrebató el triunfo a Prado, lo aportó Didiano Pinilla (CD). Así paga el diablo a quien bien le sirve.

    INTERESES. El contralor Anel Flores contó que, a principios de año, los magistrados de la Corte sorprendentemente celebraron dos plenos extraordinarios en dos días: uno, cuando se negó a refrendar el aumento salarial de $10,000 a $14,000 mensuales, y otro, cuando exigió que la petición de refrendo por insistencia contara con la firma de los nueve magistrados. Y algunos todavía piensan que la demora en los fallos se debe a la falta de tiempo y recursos. Parece que el problema es precisamente ese: sí hay plata y el tiempo lo quieren ocupar en disputarla.

    ENIGMA. Como la Corte alega (por escrito) que el Acuerdo 407 de 2024 es “respetuoso” de la Constitución, el contralor solicitará que los magistrados principales y suplentes se declaren impedidos para conocer la demanda de inconstitucionalidad que presentará próximamente. Entonces, ¿quién atenderá esa demanda? El comunicado de la Corte, en lugar de resolver el problema, lo ha profundizado.

    LÉXICO. La ley de carrera judicial señala que el personal que labora en la Corte Suprema de Justicia tiene derecho a una jubilación “de acuerdo con las normas especiales establecidas por ley”. Pero el programa que crea el “fondo de compensación por retiro” fue establecido a través de un simple acuerdo administrativo. Parece que todo el truco está en haberle llamado “compensación” a una evidente jubilación.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • ¿De dónde proviene la mayoría de los abogados en Panamá?: un análisis histórico. Leer más
    • Emily Santos es descalificada tras romper récord panamericano junior. Leer más
    • Panamá y Estados Unidos inician en Washington sesiones de comités técnicos del Tratado de Promoción Comercial. Leer más
    • Corte Suprema elimina compensación de retiro para sus magistrados. Leer más
    • Tal Cual del 12 de agosto de 2025. Leer más