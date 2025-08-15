Exclusivo Suscriptores

EFECTO. La Contraloría no tiene idea de cuánto dinero se destinará al “fondo de compensación por retiro” de magistrados y jueces, y desconoce si existe alguna corrida financiera o actuarial que lo sustente. No obstante, se calcula que, en unos años, este programa se llevará el 30 % del presupuesto anual del Órgano Judicial, dado que cada vez habrá más funcionarios en edad de jubilación. ¿Han notado el enorme parecido que hay entre este fondo y una estafa piramidal?

ADN. Los diputados de CD tienen un pecado original que no han superado: haber nacido a la sombra de Martinelli es un lastre que aún arrastran. Por eso, a nadie debería sorprender que sean unos traidores y que respaldaran (de una forma u otra) a la bancada del mal. Los que todavía han resistido las tentaciones son Eduardo Vásquez, Yessica Romero y Gertrudis Rodríguez. Después de todo, el tiempo le ha dado la razón a Alma Cortés, cuando decía su famosa frase: “Estos diputados no se compran… se alquilan”.

METIDO. Por cierto, ¿qué hacía el parlamentario David Reyes (suplente de la hija de Alma Cortés en el Parlacen) en la oficina del diputado Didiano Pinilla el pasado miércoles, víspera de la escogencia de la junta directiva de la Comisión de Gobierno? Reyes es el cónyuge de Fátima Agrazal, actual subsecretaria general de la Asamblea y exdiputada de 9-1, el circuito en el que milita Janine Prado, de Vamos. Ahora todo tiene una explicación... A partir de ahora, antes de cada elección en el Legislativo, habrá que imponer un cerco sanitario a los diputados para mantener el distanciamiento con enlaces presidenciales, operadores y demás transmisores.

MORA. La Corte Suprema ha decidido poner a prueba la paciencia de la población. Ayer no se celebró la conferencia de prensa que prometió la magistrada presidenta el pasado lunes. Tampoco han dado a conocer el documento que suspende parcialmente el Acuerdo 407 de 2024. Ojalá no hayan adquirido la mala costumbre de esperar un año para publicar sus documentos en Gaceta.

IMPRUDENCIA. A la concesión de PPC, el contralor Flores la llamó “un enclave chino en el Canal”. Esas son las expresiones que luego nos meten en líos con Estados Unidos.