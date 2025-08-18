Exclusivo Suscriptores

DEDAZO. El Órgano Judicial explicó que decidió alquilar una camioneta blindada para uso de la magistrada presidenta, después de que balearan una ventana de su despacho el 31 de enero pasado. Ese mismo día recibieron la cotización de una empresa proveedora del SUV a prueba de balas, aunque esa propuesta tiene fecha del 31 de enero de 2024, por un “error humano debido al reciente cambio de año”. En la Corte no entienden por qué la población se ha escandalizado con ese detalle. Y si un abogado se equivoca en un alegato por un error de dedo, ¿lo perdonan o le aplican la ley?

ADORNO. Este año, el lema de la recién clausurada Feria del Libro era “Tejiendo diálogos”. Ese mensaje no estaba pintado en el stand del Órgano Judicial, que tenía un espacio para promover la lectura de libros como códigos y demás literatura jurídica. No está mal. Deberían leer todo eso… y ponerlo en práctica. Seguramente, el Acuerdo 407 no fue inspirado en ninguna de las obras que tenían exhibidas allí. En el pabellón de cuentacuentos tendrían que haber reservado un espacio para escuchar a la magistrada presidenta contar su versión de esa jubilación.

BANDA. El Consejo Municipal de Panamá aprobó la entrega de $10,000 de la “partida de fiestas patrias”, para cada junta comunal. ¿Qué harán con ese dinero? ¿Cuáles son los gastos que deben afrontar en noviembre? ¿Acaso el desfile en la capital no es uno solo, en la ruta oficial?

ESTRENO. Finalmente, luego de unos trabajos de remodelación que se extendieron por nueve años, el Partido Panameñista regresó a su histórica sede en la Avenida Perú. Según José Blandón, el hecho marca “el renacer de nuestro hogar político”. Todos vuelven… nunca mejor dicho.

NÚMEROS. El próximo miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustentará el presupuesto general del Estado para 2026 ante la Comisión de Presupuesto (valga la redundancia…) de la Asamblea. Las vistas presupuestarias deberán iniciar el 25 de agosto. Ojalá tengan mejor suerte que el año pasado.

SOLIDARIO. Ayer, el diputado Raúl Pineda divulgó un video en el que se le aprecia rescatando a un perezoso que intentaba cruzar la vía. En el primer año de sesiones ordinarias, Pineda tuvo una asistencia al pleno legislativo del 27%. En febrero, cuando se aprobaron las reformas a la ley orgánica de la CSS, acudió únicamente al 6% de las sesiones. Así que se podría decir que un perezoso rescató a otro perezoso.