RECLAMO. Ernesto Cedeño solicitó a la procuradora de la Administración, Gretel Villalaz de Allen, que convoque a la Comisión de Estado por la Justicia para que recomiende qué hacer con el Acuerdo 407 de julio de 2024, que otorga jubilaciones especiales a jueces y magistrados. Cedeño remarca que ese entuerto “ha erosionado el sistema judicial” y “patentiza un ingreso vitalicio que nada tiene que ver con la independencia judicial”. El Acuerdo 407 supuestamente fue suspendido parcialmente la semana pasada, aunque el acto administrativo que consigna esa decisión todavía no ha sido divulgado ni publicado en la Gaceta Oficial. ¿Será que van a esperar otro año para hacerlo?

CORTOCIRCUITO. Si en el presupuesto para el año 2025 el Municipio de Panamá incluyó $655 mil para costear sus actividades navideñas, ¿cómo ha convocado una licitación para el alumbrado de los parques y avenidas principales en diciembre cuyo precio de referencia es de $2.8 millones? ¿Cómo va a amortizar el resto? ¿Acaso está esperando que Santa Claus venga con una bolsa de dinero bajo el brazo?

BOCHORNO. ¿Qué es una “situación fortuita”? Según la RAE, es un suceso que acontece por azar, de forma imprevista. A eso atribuye la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) la cancelación de los partidos que debían jugarse el pasado domingo en la Arena Roberto Durán. Pero lo ocurrido ese día dista mucho de ser algo imprevisto o “fortuito”. De hecho, fanáticos y cronistas deportivos alegan que desde hace meses había problemas con el aire acondicionado de ese recinto. ¿Por qué nadie se inmutó en resolverlo con anticipación? ¿Acaso hacer el ridículo a nivel internacional es otro deporte local?

FUERA. El Directorio Nacional del PRD confirmó que se reunirá el próximo 23 de noviembre para elegir a los reemplazos de los cinco miembros del CEN que renunciaron tras la derrota electoral de mayo de 2024: Crispiano Adames, Rogelio Paredes, Rubén De León, Doris Zapata y Edgar “Zurdo”. No es ninguna sorpresa que entre los reemplazables no esté Benicio.

OCUPAS. La mayoría de los diputados todavía no puede circular por el piso en el que están las oficinas de Raúl Pineda, Jairo Salazar, Jaime Vargas, Arquesio Arias, Marcos Castillero y Benicio. ¿Por qué no los han desalojado de ahí? ¿Acaso tienen un contrato de alquiler por el uso de esos despachos y, por eso, no los pueden sacar?