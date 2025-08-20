Exclusivo Suscriptores

‘STATU QUO’. Pareciera que pocas cosas están cambiando en el Ifarhu: se le ha asignado un presupuesto para 2026 idéntico al de 2025 ($501.9 millones) y su director, Carlos Godoy, anunció que se mantendrán los auxilios económicos. ¿Qué esperaban? Godoy recibió un auxilio de $23,600 en noviembre de 2024, supuestamente para estudiar en Francia (aunque él alega que el curso es virtual). Pretender que sea él quien contribuya a reformar ese programa es como creer que los diputados van a eliminar la prueba idónea. Ojalá que dentro de cuatro años, cuando estemos en campaña electoral, no veamos nuevamente los mismos titulares de 2024.

FLUJOS. La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, y el expresidente de Transparencia Internacional (TI), José Ugaz, presentarán un informe sobre cómo Panamá ha sido utilizado como punto estratégico para ocultar capitales producto de la corrupción en Venezuela. Estos hallazgos fueron documentados recientemente en una investigación de Armando.Info, TI y La Prensa, que reveló los movimientos y contratos entre los sobrinos de la primera dama venezolana y las empresas de Ramón Carretero Napolitano. ¿Quedará algún otro panameño en evidencia? Como siempre, aquí no pasa nada. Pareciera que, cuando se trata de la persecución de presuntos delitos, las autoridades andan en bicicleta.

RECLAMO. El diputado Ernesto Cedeño protestó porque la Cancillería envió a la Asamblea un acuerdo de cooperación con Guatemala que —según él— es “de poca monta”, mientras que aquellos pactados con Estados Unidos no son sometidos a consideración del pleno. Después se quejan cuando los malpensados opinan que debe haber algo muy turbio detrás de todo eso.

WIFI. Ayer no se pudo celebrar una audiencia virtual de revisión de medidas cautelares solicitada por Bernardo Meneses, porque no había internet en Tinajitas, donde se encuentra detenido preventivamente. No hay que estar a favor o en contra de Meneses para reconocer que eso no debería haber sucedido.

MUDANZA. Mañana, el presidente Mulino llevará su conferencia de prensa semanal y el Consejo de Gabinete a Darién. La sesión será en el futuro hospital de Metetí, una obra originalmente adjudicada a IBT en 2010. Después de muchas adendas, excusas, equilibrios contractuales, indemnizaciones y cesiones, el proyecto está listo. Por fin, una buena noticia.