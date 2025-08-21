Exclusivo Suscriptores

POSE. La diputada de RM, Shirley Castañedas, sostuvo una reunión con el contralor Anel Flores, en la que se abordaron “temas varios”. ¿Qué debemos pensar cuando vemos a la abogada de un convicto prófugo sonriendo junto al contralor? ¿Acaso se despidieron con un “me saludas a tu cliente”? ¿O estaban acordando cómo se va a pagar la multa de $19.2 millones que se le debe al Estado por el blanqueo de capitales en el caso New Business? Ojalá ese haya sido el propósito de la reunión.

CÁSCARA. Francisco Smith, dirigente de Sitraibana, comunicó que se presentarán “demandas” para obligar a Chiquita a “retornar a labores”. ¿Todavía cree que este problema se resuelve con exigencias y amenazas? Por eso la ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, le acusó de destruir 5,000 empleos en Bocas del Toro “por segunda vez”. Parece que lo que busca el sindicato es sacar todo lo que pueda de la empresa antes de que se marche definitivamente del país.

GARAJE. Raúl Pineda se quejó de que el personal de la Asamblea no tiene dónde estacionar sus vehículos. Algunos llegan a las 4:00 a.m. para ocupar un puesto y ni así lo encuentran. Por eso, ha solicitado al diputado presidente Jorge Herrera que incluya el alquiler de un lote de estacionamientos en el presupuesto de la Asamblea para 2026. ¿Por qué mejor no propone una reducción de la planilla? Eso resuelve dos problemas en lugar de uno.

PIQUERA. Por cierto, en la Asamblea hay 141 conductores. ¿Para qué necesitan tantos? ¿Para andar circulando con una tarjeta de presentación con el logo del Legislativo y así evitar que les pongan una multa por mal estacionamiento?

ALTO. El diputado Ernesto Cedeño ha presentado una propuesta legislativa para eximir a la Contraloría de otorgar el refrendo por insistencia. Al fin. Ojalá la aprueben antes de que la Corte exija los fondos para alimentar sus jubilaciones especiales.