COORDINADOS. En Metetí, fue visto el diputado presidente Jorge Herrera junto al presidente Mulino. Jorge Ricardo Fábrega se debe haber tomado muy en serio aquello de ser el “enlace”, ya que también estaba con ellos. Habría sido una buena idea que Mulino le cediera la palabra a Fábrega para que, en su conferencia de prensa, explicara al país qué problema ha resuelto en la Asamblea o cuál ha sido el resultado de sus interacciones.

EXCUSA. El diputado Jorge Herrera ha declarado que desconocía que, en su propuesta para reformar la Ley 37 de 2009, se incluía un artículo que aumentaba la dieta de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización. Para colmo, esa iniciativa lo beneficiaría directamente, ya que el presidente de la Asamblea tiene un puesto reservado en dicha junta directiva. Parece que, tras las jubilaciones especiales en la Corte, comienzan a verse réplicas en otros órganos del Estado.

ADVERTENCIA. El contralor Anel Flores anunció que presentará dos demandas relacionadas con el contrato de Panama Canal Railway: una contra la extensión de la concesión y otra contra la cesión del contrato a Maersk. Flores sostiene que la Contraloría no refrendó dichos actos. Las demandas serán presentadas ante la Corte. Ojalá los magistrados no decidan pasarle factura por su abierta oposición a la “jubilación dorada” que se estaban preparando, porque no es al contralor a quien van a perjudicar.

METICHES. Ayer, Tito Afú hizo una pataleta de niño malcriado porque, según él, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, Eduardo Vásquez, quería acortar su participación en la sesión. “¡Usted tiene que aprender!”, le espetó. Vásquez ni se inmutó. Después de todo, ¿qué hacía Afú allí? Ya no forma parte de esa comisión. ¿Por qué no atiende las labores que sí le corresponden, en lugar de ir a robar cámara a Presupuesto? Lo mismo hizo Osman Gómez. Ganas de hacerle perder el tiempo a toda la comisión, balbuceando oraciones que nadie entiende. Sobra decir quiénes son los que realmente tienen que aprender.