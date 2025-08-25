Exclusivo Suscriptores

LOBBY. Walkiria Chandler impulsa la creación de un registro de lobistas, con información sobre todas las reuniones de cabildeo que se lleven a cabo a fin de influir en las decisiones de la administración pública. El registro, de carácter público, estará disponible en la página web de la Antai. No podrán ser cabilderos las personas y entidades extranjeras, los servidores públicos, los contratistas del Estado, los condenados por algún delito doloso, los inhabilitados para ocupar cargos públicos y los parientes —hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad— del presidente y su gabinete, magistrados, diputados, directores, gerentes, administradores, procuradores, superintendentes y el contralor. Muy bien. Ahora solo falta que haya personal que supervise el cumplimiento de todo eso.

LAMENTO I. El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Luis Guerra, se quejó porque sus emolumentos de $14 mil al mes se diluyen cuando le descuentan los impuestos, la cuota a la CSS y el pago al seguro educativo. Si él se escandaliza por eso, imaginen qué dirá aquel asalariado que cobra $1,000.

LAMENTO II. El magistrado Guerra también contó que recibieron una nota del contralor Anel Flores solicitando una cita. No obstante, cuando el presidente del TE, Narciso Arellano, contacto a Flores, éste le respondió que ya no tenía nada que hablar con ellos. Sería bueno conocer la razón que llevó al contralor a ese extremo.

DESMENTIDO. Juan Diego Vásquez no ha sido designado cónsul en el gobierno de Mulino. Él mismo desmintió esas versiones que circulaban en redes. Lástima. El show en la Comisión de Credenciales, con Benicio y Dana, habría estado de antología.

DESMEMORIADOS. Mulino y Martinelli culparon a los dos últimos gobiernos por los retrasos en la construcción del hospital de Metetí, contrato que fue adjudicado a la tristemente célebre IBT hace 15 años, cuando el primero era ministro de Seguridad y el segundo era presidente de la República. IBT abandonó deliberadamente la obra, incluso antes de que concluyera el mandato de Martinelli. ¿Acaso ya nadie se acuerda de eso?

DISPARATE. Maribel Gordón fue electa presidenta del FAD. Por lo menos para ese cargo buscaron a alguien que no tiene causas judiciales pendientes. Durante el proceso de votación, se transmitió un mensaje grabado por Saúl Méndez desde su escondite. Otra vez se refirió a Mulino como “dictadorzuelo”. Debe estar en un país que es el reino de la democracia…