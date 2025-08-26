Exclusivo Suscriptores

ADEUS. El presidente Mulino partirá mañana a Brasil para fortalecer las relaciones con el Mercosur y atraer inversiones a Panamá. Al viaje se han sumado, por invitación de Mulino, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, y los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Comercio, Walkiria Chandler y Ernesto Cedeño, respectivamente. ¿No lleva gente de RM? Eso es una buena noticia. Si los invita, lo siguiente que uno piensa es en una coima, un sobreprecio o un pliego de cargos hecho a la medida.

VIPERINO. El dirigente de Amoacss, Fernando Castañeda, ha dedicado una serie de improperios a Betserai Richards, proponente de un proyecto de ley para extender el horario de atención de los centros de salud de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a domingo. Castañeda opinó que la propuesta es un “mamotreto”, un “engaño” y una “bellaquería”. De Richards dijo que es “un duro de cabeza” y que su nombre se escribe “con ‘b’ de burro”. Seguramente Castañeda es más hábil recetando insultos que remedios.

JORNADA. Como Castañeda brindó estas declaraciones en el noticiero matutino de TVN, a la hora en que se supone debe estar cumpliendo sus obligaciones como médico especialista permanente de la CSS (tareas por las que cobra $6,897 al mes), Richards solicitará que se le certifique si cumple con su horario de trabajo y si existen quejas de pacientes que pierden su cupo porque el doctor no aparece. Pareciera que Castañeda se escribe con “c” de cínico.

FUERA. Hoy será la discusión, en primer debate, de un proyecto que elimina la reelección inmediata de los rectores de universidades estatales. Ya era hora de que alguien pusiera un alto a esta casta de funcionarios privilegiados con aires de señor feudal.

DÚO. El presidente del Panameñista, José Blandón, ha dicho que invitó a Juan Carlos Varela al convivio del pasado sábado en Soloy, en la comarca Ngäbe-Buglé, porque la planta potabilizadora de esa comunidad se construyó durante su gobierno. Si ese es el criterio aplicado por el expresidente para sus salidas esporádicas, con razón nunca nadie lo ve. La próxima vez será en Metro Park.