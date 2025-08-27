Exclusivo Suscriptores

PROCESO. La comisión legislativa de Economía y Finanzas recibió más de 50 hojas de vida y realizó 17 entrevistas presenciales a economistas interesados en trabajar en esta instancia, dirigida por el diputado Eduardo Gaitán. Al final, contrataron a dos. En la planilla de la Asamblea hay 1,369 asistentes (administrativos, parlamentarios, técnicos, etc.) y nadie tiene claro qué hacen. Por cada 10 que destituyan, podrían nombrar a un economista y hasta convertirían a la Asamblea en un centro de estudios económicos.

DEMAGOGO. El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Luis Guerra, justificó el aumento de su salario (para equipararlo al del pleno de la Corte), alegando que se ajusta a la ley. “Y si es legal, es correcto”, remarcó en TVN. Si todo lo que es “legal” fuera “correcto”, no existirían las demandas de inconstitucionalidad. Esto debería saberlo alguien que insiste en ganar un salario de $14,000 como magistrado.

AMNESIA. Los rectores de las universidades estatales se aferran a la autonomía universitaria para oponerse al proyecto de ley que prohíbe su reelección inmediata (aprobado ayer en primer debate). Por suerte, ahí estaba Miguel Antonio Bernal, quien les recordó que, en los años 90, para facilitar la reelección de Gustavo García de Paredes como rector, la Asamblea modificó la ley orgánica de la Universidad de Panamá. Nadie se quejó aquella vez. Cuando les conviene, está bien modificar los estatutos de la forma que sea; pero cuando va en contra de sus mezquinos intereses, no.

DISPARATE. El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, advirtió que, para prohibir la reelección inmediata, primero hay que hacer un referendo entre los estudiantes, docentes y administrativos de la UP. Solo eso faltaba.

TIRRIA. El presidente del Panameñista, José Blandón, advirtió que Mireya Moscoso pretende tomar el control del partido para ponerlo a merced de José Raúl Mulino. Seguramente esa aversión a la expresidenta la comparte con Juan Carlos Varela. Parece que Moscoso ha sido el catalizador que logró unir al agua y el Seco.