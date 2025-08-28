Panamá, 28 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal Cual

    Mónica Palm

    OBRIGADO. En la comitiva que acompaña al presidente Mulino en Brasil se encuentra el empresario Jaime Gilinski, una de las principales fortunas de Colombia, según Forbes. En Colombia, el comunicador Melquisedec Torres intentó atribuir a Gilinski alguna participación en la concesión del asilo a favor de Martinelli. Si eso fuera cierto, ojalá esta no sea la recompensa.

    SUSTANCIAS. Jorge González, de la bancada Vamos, presentó una propuesta para realizar pruebas antidoping a diputados principales y suplentes. Qué buena idea… Ojalá extiendan su uso a la Comisión de Credenciales. Debería ser obligatorio para todos aquellos designados por el Ejecutivo que busquen ratificación. Habrían podido empezar a aplicarla con los cónsules.

    LISO. El salvadoreño Carlos Hernández, actual presidente del Parlacen, podría proceder legalmente contra el parlamentario Carlos Outten (cuyo suplente es Rica Martinelli), por acusarlo de haber recibido el “abono” de una coima de $2 millones a cambio de juramentar a Nito Cortizo y Gaby Carrizo como miembros de ese organismo regional. Hernández asegura que estos señalamientos son falsos y que no entiende en qué se fundamentan. ¿Será que Outten ya vio algo similar antes y por eso habla con tanta seguridad?

    ROMPEDERA. José Pérez Barboni presentó una queja ante la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea luego de que alguien intentara reubicar en la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal —que él preside— a una “botella” proveniente de la oficina de Participación Ciudadana de Azuero. Después de todo, ¿para qué sirven esas oficinas? ¿Tienen trabajo? ¿Qué problemas han resuelto?

    MASCOTA. Tito Afú insiste en meterse en la comisión legislativa de Presupuesto, a la que dejó de pertenecer el 30 de junio pasado. Ayer, incluso, se dio el lujo de ocupar la silla que le corresponde a Eliécer Castrellón (quien sí es miembro de la comisión, aunque participa poco), para desde ahí increpar a los gerentes del BNP y de la ZLC. Lo más relevante de su intervención fue cuando anunció que la próxima semana llevaría unos almojábanos. ¿Será que, si no lleva las boquitas, no lo dejan participar?

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Todo lo que necesitas saber sobre las agroferias del IMA para este miércoles 27 de agosto: horarios y puntos de venta. Leer más
    • Luis Oliva y Budy Attie son aprehendidos en operativos de la Policía y el Ministerio Público. Leer más
    • Limpian la escultura del Cristo del Abismo en las profundidades del mar italiano. Leer más
    • Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante una cadena de salones de belleza. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Segundo pago del bono de $50 a jubilados y pensionados sigue sin fecha definida. Leer más