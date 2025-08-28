Exclusivo Suscriptores

OBRIGADO. En la comitiva que acompaña al presidente Mulino en Brasil se encuentra el empresario Jaime Gilinski, una de las principales fortunas de Colombia, según Forbes. En Colombia, el comunicador Melquisedec Torres intentó atribuir a Gilinski alguna participación en la concesión del asilo a favor de Martinelli. Si eso fuera cierto, ojalá esta no sea la recompensa.

SUSTANCIAS. Jorge González, de la bancada Vamos, presentó una propuesta para realizar pruebas antidoping a diputados principales y suplentes. Qué buena idea… Ojalá extiendan su uso a la Comisión de Credenciales. Debería ser obligatorio para todos aquellos designados por el Ejecutivo que busquen ratificación. Habrían podido empezar a aplicarla con los cónsules.

LISO. El salvadoreño Carlos Hernández, actual presidente del Parlacen, podría proceder legalmente contra el parlamentario Carlos Outten (cuyo suplente es Rica Martinelli), por acusarlo de haber recibido el “abono” de una coima de $2 millones a cambio de juramentar a Nito Cortizo y Gaby Carrizo como miembros de ese organismo regional. Hernández asegura que estos señalamientos son falsos y que no entiende en qué se fundamentan. ¿Será que Outten ya vio algo similar antes y por eso habla con tanta seguridad?

ROMPEDERA. José Pérez Barboni presentó una queja ante la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea luego de que alguien intentara reubicar en la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal —que él preside— a una “botella” proveniente de la oficina de Participación Ciudadana de Azuero. Después de todo, ¿para qué sirven esas oficinas? ¿Tienen trabajo? ¿Qué problemas han resuelto?

MASCOTA. Tito Afú insiste en meterse en la comisión legislativa de Presupuesto, a la que dejó de pertenecer el 30 de junio pasado. Ayer, incluso, se dio el lujo de ocupar la silla que le corresponde a Eliécer Castrellón (quien sí es miembro de la comisión, aunque participa poco), para desde ahí increpar a los gerentes del BNP y de la ZLC. Lo más relevante de su intervención fue cuando anunció que la próxima semana llevaría unos almojábanos. ¿Será que, si no lleva las boquitas, no lo dejan participar?