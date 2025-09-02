Exclusivo Suscriptores

JOJOJO. El IMA pretende repartir 500 mil canastas navideñas, aunque su director, Nilo Murillo, reconoció que aún no ha girado las órdenes de compra a los productores de jamón picnic. La excusa es que no tenía la partida presupuestaria para cubrir ese gasto, que asciende a $5.6 millones. ¿Por qué depende de un traslado de partida solicitado a la carrera en la Asamblea y no incluyó la compra de los jamones en su presupuesto original? Además, ¿por qué no hizo la solicitud de traslado antes? ¿Acaso no sabía que la Navidad se celebra en diciembre de cada año?

MISIÓN. El abogado de Janice Becerra declaró en Telemetro Reporta que su defendida era “consultora” de la AIG y que no ejerció como funcionaria “ni manejó fondos del Estado”. Entonces, ¿por qué representó a la AIG en el Consumer Electronics Show en Las Vegas, en enero de 2020? Además del pasaje y el alojamiento por cuatro días, la entidad le pagó un viático de $2,000. Si no era funcionaria, ¿qué hacía en Las Vegas? ¿Acaso el Estado es una agencia de viajes? Si su propio abogado insistió en el noticiero en que ella no era servidora pública, sino que su firma prestaba “servicios corporativos que nada tienen que ver con la AIG”, ¿cuál era su rol en ese viaje?

INCONGRUENCIA. Por cierto, la exjefa de la sección de suministro y control de combustible del MIDA está detenida provisionalmente desde julio pasado, luego de que se le imputaran cargos por el delito de peculado. Pero en el caso de Fintek, hay tres investigados con medidas cautelares mucho más flexibles (reporte periódico e impedimento de salida del país), pese a que se les imputó ese mismo delito y dos más: asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionario. Si los hubieran sorprendido robando una gallina o cazando iguanas, estarían presos. Pero como en esta causa el perjudicado sería el Estado, no pasa nada…

REMEDIO. Ernesto Cedeño presentó un anteproyecto para prohibir que las entidades contraten pólizas privadas para su personal. Ojalá lo aprueben antes de que se adopte el presupuesto correspondiente a 2026.

REGRESO. Pedro Miguel González anunció su intención de recuperar la secretaría general del PRD, en la reunión del directorio de ese partido, el próximo 23 de noviembre. ¿Se supone que eso es una buena o una mala noticia?