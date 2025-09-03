Exclusivo Suscriptores

PAPAMÓVIL. El Ministerio de la Presidencia tramita la compra de 10 kits de escolta para instalar en los “vehículos seguidores de las cápsulas de la familia presidencial”. Cada kit incluye sirenas, bocinas y luces, a un costo de casi $17,000. Seguramente esto es tan necesario como el hospital de mascotas.

RED. La “mafia” dedicada a la venta de citas médicas en la CSS tenía la costumbre de cobrar a sus “clientes” por Yappy. ¿Quién era el titular de la cuenta? ¿Coimas CSS? La red estaba tan bien organizada y actuaba con tanta impunidad que no se sorprendan si también tenía un código QR pegado en las ventanillas.

ACH. Según Katleen Levy, el dinero que recibió de Elvis Rodríguez (compinche de Héctor Brands) corresponde a sus honorarios como asesora y consultora de imagen. Por esos servicios cobró $5,000 mensuales. ¿Cuántos clientes de $5,000 se necesitan para tener un millón?

ATM. Según los informes que maneja el Ministerio Público, Héctor Brands adjudicó contratos por $76.3 millones en sus primeros ocho meses como director de Pandeportes, en 2021, en plena crisis por la pandemia respiratoria. En total, durante la gestión de Brands, esa entidad adjudicó contratos por casi $460 millones. No se sabe dónde están esos proyectos, pero todo fue debidamente refrendado. Es como si no hubiésemos tenido contralor durante cinco años. Al menos, uno que supiera hacer el trabajo.

HARTAZGO. En Indonesia, hay siete muertos y 20 personas desaparecidas tras el incendio de la sede del Congreso, en medio de violentas protestas contra el aumento salarial y otros beneficios de los parlamentarios. Menos mal que eso no sucede en Panamá, porque solo quedarían los bomberos.