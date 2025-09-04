Panamá, 04 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal Cual

    Mónica Palm

    NO. El pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió una carpeta penal remitida por el Ministerio Público para investigar al diputado Benicio Robinson por presunto blanqueo de capitales. Seguramente alegaron la clásica excusa de la “prueba idónea”… ¿Cuándo será que la Corte sorprenda con algo bueno?

    RETO. Hoy, la Comisión de Credenciales debe decidir la conformación de una subcomisión para analizar 16 proyectos de ley que buscan reformar el reglamento interno de la Asamblea. Tomando en cuenta cómo quedó integrada esa instancia, ojalá las modificaciones sean para bien y no para fortalecer los blindajes, las prebendas, las planillas y la vagabundería.

    AUCH. En la Asamblea no hay una póliza colectiva para los diputados (que sepamos…), pero sí una “clínica parlamentaria” que emplea a cuatro médicos generales y una odontóloga, quienes en conjunto cobran $17,100 al mes. Los cuatro médicos también están en la planilla de la CSS, así que allá también reciben salario. Quién sabe cómo hacen para cumplir los correspondientes turnos en dos entidades distintas... La clínica parlamentaria no es barata: entre 2018 y 2019 fue sometida a trabajos de remodelación por $98,058, y hace cinco años se desembolsaron $22,068 para dotarla de cortinas y persianas. Estaría bueno conocer cuántos pacientes se atienden al año en estas instalaciones. Seguramente un Uber hasta el complejo hospitalario de la CSS o cualquier policlínica costaría mucho menos.

    TIJERA. La diputada Janine Prado encontró que el presupuesto del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) para 2026 es 72% inferior al de 2025. Hace un año ya hubo un recorte del 65%. “Esto equivale a un cierre técnico”, recalcó Prado. Que luego no digan que nadie lo advirtió.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • Ampliación del corredor de las playas costará 250 millones de dólares. Leer más
    • TE autoriza recolección de firmas para la revocatoria de Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján. Leer más
    • Director del IMA pide traslado de $13.8 millones para importar arroz de Brasil: ‘No había arroz nacional para las ferias’. Leer más
    • Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón. Leer más
    • La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción. Leer más
    • Presidente electo del Sindicato de Industriales: ‘con la seguridad jurídica no se juega’, advierte tras el caso Chiquita. Leer más