SAYONARA. Gustavo Petro también está de viaje por Japón. Después del desplante en Montería, seguramente ni se ha enterado de que Mulino está por allá.

BILIS. Dime con quién apuestas… y te diré quién eres. El loco tuiteó que había apostado con “Venicio” Robinson a que el PRD no tendría más de 10 diputados en el actual período legislativo. Perdió, porque se eligieron 12, pero aun así reclama públicamente su premio: dos billetes de $5. En sus mensajes también dedica varios insultos al gobierno pasado, recalcando que el país estuvo bajo el mando de un “inoperante dúo de ladrones”, “subnormales”, asaltantes “de camino”, “morones” y otros términos irreproducibles. ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que realmente le molesta? ¿Que han robado? Porque, si es así, que mande la lista completa, a ver quién se ha quedado por fuera.

DESCONTROL. La Asamblea intenta poner orden en el servicio exterior, a través de una regulación que exigirá idoneidad a los diplomáticos. Muy bien. Algunos cónsules y embajadores ni siquiera sabrían distinguir Darién de Guna Yala.

ALTO. Ahora todo el mundo se ruboriza con los $28 millones que le atribuyen a Héctor Brands, pero aquí hay diputados que hasta aerolíneas han tenido y nadie dice nada. ¿No es esto una muestra de la inoperancia del sistema? Ojalá que los miembros de la #NuevaAsamblea hagan algo, de una vez por todas, para eliminar los privilegios y las zonas grises que rodean a varias de las figuras políticas más cuestionadas de este país.

BURLA. El pleno de la Corte no admitió la denuncia que presentó Betserai Richards contra alias Bolota. El agresor admitió públicamente haber propinado los golpes, hay varios testigos presenciales y el denunciante aportó exámenes de medicina forense y hospitalarios. Pese a todo ese caudal, la Corte invocó el artículo 488 del Código Procesal Penal (el de la prueba idónea) para justificar su decisión. Mientras exista ese requisito, Bolota podrá seguir haciendo lo que le da la gana y dormir tranquilo.