Panamá, 08 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal Cual

    Mónica Palm

    (IN) SEGURO. Si usted se pregunta quién realmente necesita una póliza colectiva privada en el sector público, probablemente la primera opción en su lista sean los estamentos de seguridad. Pues sepa que esos son los únicos que la tienen vencida, según la lista que la Contraloría le entregó la semana pasada al diputado Ernesto Cedeño. En ella consta que la cobertura de la póliza que el Ministerio de Seguridad Pública tenía con Mapfre estuvo vigente hasta el 31 de mayo pasado. Es decir, que en junio, cuando varios agentes policiales fueron heridos de bala durante los actos vandálicos en Changuinola, no había un contrato en firme con la aseguradora. Que Dios los acoja confesados…

    CASTIGO 1. A Camacho le molestó tanto que la población se haya enterado del contenido de la carta que Luis Carlos Gómez Rudy le escribió para abogar por sus proyectos anticorrupción, que ahora, en supuesta represalia, hará lo contrario de lo que el procurador respetuosamente le solicitó (como si lo que estaba haciendo antes fuera distinto). Según Camacho, aquella nota “lo que provoca es que decida sencillamente no darle prioridad a los proyectos que están planteando a manera de extorsión”. Esta frase podría estar planteando una acusación que ya debería estar siendo investigada, porque si esos proyectos fueron propuestos por el procurador, entonces Camacho lo ha llamado, implícitamente, extorsionador. Ya va siendo hora de que los diputados asuman las consecuencias de las necedades que dicen durante el periodo de incidencias, abusando del blindaje que les da la curul.

    CASTIGO 2. Los dos proyectos que el procurador ha pedido incluir en la agenda de la Comisión de Gobierno (que Camacho preside) buscan combatir frontalmente la corrupción: uno adopta la ley general anticorrupción y el otro busca, entre otras cosas, eliminar el requisito de una auditoría previa de la Contraloría para acreditar el delito de peculado. Pero Camacho sostiene que esos temas no son una “prioridad” para la población. En su mundo paralelo, seguramente es cierto. Pero en el que vive la mayoría de los panameños, su gravedad no está sujeta a discusión.

    Pero no solo el procurador tiene que aguantar malcriadeces. Janine Prado recordó que desde julio de 2024 la bancada Vamos presentó un proyecto para eliminar a las “botellas”, pero Camacho lo engavetó. Lo mismo ha hecho con otras iniciativas que, según él, están mal redactadas. Ahora queda en evidencia por qué era importante que Prado presidiera la Comisión de Gobierno y no Camacho.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos pide a más de 250,000 venezolanos ‘prepararse’ para salir del país en noviembre. Leer más
    • Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Pilotos de F-16 venezolanos que sobrevolaron buques de Estados Unidos ‘estarían actuando bajo amenazas de Maduro’. Leer más
    • Sitraibana pierde último recurso legal; queda en firme ilegalidad de huelga en Bocas del Toro. Leer más
    • Jubilación en la CSS: Requisitos para jubilarse y acceder a la pensión por vejez. Leer más