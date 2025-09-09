Exclusivo Suscriptores

APERTURA. La primera señal de cambio es que, finalmente, la comisión legislativa de Credenciales inició la discusión de 16 proyectos que proponen modificaciones al reglamento interno de la Asamblea. Ayer tardaron dos horas decidiendo cuál será la metodología. También acordaron que, durante tres semanas, cada lunes y miércoles analizarán las reformas propuestas. Ojalá no se queden solo en el método y que los verdaderos cambios lleguen al tercer debate.

LÍMITE. El primer escollo dentro de la Comisión de Credenciales surgió cuando seis diputados aprobaron que cada uno podrá intervenir por un tiempo máximo de cinco minutos. Ernesto Cedeño, uno de los tres comisionados que votó en contra (junto con Yamireliz Chong y Augusto Palacios), advirtió que esa decisión no tiene ningún sustento legal, ya que el reglamento les otorga hasta 30 minutos a cada uno. A comprar pop corn, porque esto apenas empieza.

FIESTO. A la Asamblea ha llegado una propuesta ciudadana para que el feriado del 15 de agosto, correspondiente a la fundación de la ciudad de Panamá, sea extendido a todo el territorio nacional, de forma “obligatoria”. Lo que menos necesita el país es otro día libre. ¿A nadie se le ha ocurrido instaurar el día del aumento de la productividad?

NECEDAD. Aquí quisiéramos no escribir más de Camacho. Pero el señor volvió a despreciar los proyectos anticorrupción que presentó el procurador Luis Carlos Gómez Rudy y a reivindicar su decisión de no incluirlos en el orden del día de la Comisión de Gobierno (que él preside). “Mientras más me ponen presión, más me pongo lento”, dijo ayer en el pleno legislativo. ¿Es periodo de incidencias o de indecencias?

MAREA. Los residentes de San Francisco no van a dejar que les metan goles, y ayer llenaron el salón donde se realizó la consulta ciudadana sobre los cambios de zonificación en el corregimiento. Varios se quedaron fuera. Y eso que, a la misma hora, jugaba la Sele. Ahora solo falta que se respete la voluntad mayoritaria de los residentes.