FRACASADOS. La bancada del mal está sólida en su posición. Tres de sus miembros tienen la peor nota en el “boletín” de la fundación Espacio Cívico. Se trata de Benicio Robinson, Raúl Pineda y Bolota, quienes (en una tabla en la que 0 es el puntaje más bajo y 5 el más alto) obtuvieron 1.4, 1.6 y 1.7, respectivamente. Benicio tiene otro dudoso honor: el de la planilla más abultada del Legislativo, con 145 personas que le cuestan al país $261,225 al año. También tiene récord de ausencias. ¿Qué hace toda esa gente durante el día, si el jefe ni siquiera trabaja?

CUADRO DE HONOR. En contraste, Janine Prado y Jorge Bloise obtuvieron una calificación de cinco y cada uno emplea a tres personas en su despacho. ¿Será casualidad?

CORAZA. Aunque el presidente Mulino dijo el año pasado que no le ve “ninguna utilidad” al Parlacen, su bancada rechazó prohijar un anteproyecto que buscaba retirar a Panamá de ese organismo regional. Seguirá el cuento por cinco años más.

SALVADA. El Meduca suspendió la reunión que había convocado para discutir la separación del cargo de la secretaria ejecutiva del Coneaupa, María del Carmen Terrientes, porque, supuestamente, la ministra se percató de que no tenía los votos necesarios. Desde que tomó posesión del cargo, ¿ha tenido los votos para algo?

PARACAÍDAS. Reapareció Zulay en la consulta ciudadana convocada por la Alcaldía de Panamá, en relación con los cambios de zonificación de San Francisco. ¿Qué habrán pensado los que sí son residentes de ese corregimiento cuando la vieron allá? ¿Será que en San Miguelito se cansaron de su alharaca y tuvo que ir a fastidiar a otro lado?

¿TRAIDORA? La suplente de Popi Varela, Gumersinda Pérez de Polo, le ha dado la espalda al bloque opositor y se ha sumada a la bancada del mal en la última sesión de la comisión legislativa de Credenciales, que se reunió para aprobar la metodología de discusión de las reformas al reglamento interno de la Asamblea. Pérez de Polo se distanció de Ernesto Cedeño, Yamireliz Chong y Agosto Palacios, y apoyó todas las propuestas presentadas por Dana Castañeda, Benicio Robinson y compañía. Hay diputados suplentes y diputados dementes.

El rector Eduardo Flores sostiene que, para prohibir la reelección inmediata en la Universidad de Panamá, es necesario convocar un referéndum entre estudiantes, profesores y administrativos. ¿Qué más quiere? ¿Voto ponderado?