A VOLAR. Se formó la periquera. Una amiga íntima del loco acabó la relación con él menos de tres semanas después de anunciar su “compromiso” en Cartagena. La ahora autoproclamada exprometida le contó a Mi Diario que estuvieron juntos 15 meses, que él le dijo que había “cambiado” y que ella le creyó. Igualito que cuando nos dijo que si entregábamos un montón de millones a los operadores mexicanos, en poco tiempo los corredores serían gratis. Eso fue en el año 2010. Ahora son más caros y la concesión ya va para 30 años más.

EXCLUSIVIDAD. La historia del factoring de los comercios afiliados al vale digital aumenta cada día su carga viral… La plataforma ofrecía como opciones a la Caja de Ahorros y, por supuesto, a Pagoz Corp. Un día, una empresa de factoraje también quiso entrar, y el entonces administrador de la AIG, Luis Oliva, junto con su asesora, prácticamente le dijeron “#QuédateEnCasa”. Así, cualquiera se hace millonario.

BLANQUEAMIENTO. Entre las “prioridades” del presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Luis Eduardo Camacho, no están los proyectos anticorrupción del procurador Luis Carlos Gómez Rudy, pero sí la ley “robó pero hizo”. El diputado Jamis Acosta tuvo el “honor” de sustentar la propuesta, que permitirá que Martinelli solicite la revisión de su condena por blanqueo de capitales en el caso New Business, invocando causales que actualmente no están contempladas en el Código Judicial. El proyecto está a la altura de las circunstancias… y también de los “honores” de Acosta.

PARPADEO. Cuatro diputados de Vamos y Moca, que integran la Comisión de Gobierno, votaron a favor de prohijar la ley “robó pero hizo” propuesta por Acosta. ¿Cómo se les ocurre? Está bien si uno de ellos anda distraído y se le fue la onda, pero, ¿a los cuatro? Y eso que es un proyecto de apenas dos artículos. Que lo presentara un abogado de Martinelli ya era motivo suficiente para estar más que alertas.

RESET. La ministra de Educación, Lucy Molinar, viajó a Corea del Sur para atender una “agenda bilateral”, hasta el 15 de septiembre. ¿Qué hay por allá? ¿Alguna fábrica de laptops?