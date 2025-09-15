Exclusivo Suscriptores

PARCE. En Colombia, el loco ha convocado a una cumbre entre el dream team y Camacho. Estos abogados litigantes son tan buenos que, antes de hacer cualquier cosa, deben sentarse primero con un diputado que en su vida estudió Derecho. Seguramente estarían viendo cómo aprovechan el virtual secuestro de la Comisión de Gobierno de la Asamblea para colar la revisión de la condena del “gurú” por blanqueo de capitales en el caso New Business.

MAGNITUD. INC Ransom, el grupo que se atribuye el hackeo al MEF, dice que dispone de 1.5 terabytes de información. Para tener una idea, eso equivaldría a más de la mitad de lo que fue sustraído en su momento a la extinta firma Mossack Fonseca: 2.6 terabytes. Entonces, si lo que anunció INC Ransom es cierto, el MEF nos debe varios millones de explicaciones. Y si la información comprometida incluye datos personales (lo que es sumamente probable), alguien habría estado dejando de cumplir con las obligaciones que, por ley, tiene ante los dueños de esa información.

MEZCLA. El 12 de septiembre, cierto abogado defensor de varias conspicuas figuras de casos de alto perfil festejaba alegremente su cumpleaños, y dicen que el alma de la fiesta era una conocida magistrada. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Acaso estaba esperando que en la rumba también aparecieran los clientes del letrado? Así baila nuestra justicia.

CULEBRITAS. Esta semana se abre el período de inscripción de las nóminas para la renovación de la directiva del Partido Panameñista, que será el 23 de noviembre. Hasta ahora, Willie Bermúdez y Carlos Raúl Piad (con Mireya Moscoso ejerciendo como jefa de campaña ad hoc) aspiran a reemplazar a José Blandón en la presidencia del colectivo. Y hablando de expresidentes panameñistas: si Varela le da su respaldo a alguno de los candidatos, será solamente en forma de apoyo moral, porque para esas fechas tendría que estar sentado en la sala del juicio del caso Odebrecht.

GARRAFÓN. La Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas ha resultado una botella difícil de romper. Su rector, Demetrio Santamaría, fue designado de forma interina por dos años, pero se mantiene en el cargo (tres años y medio después), sin que a nadie se le ocurra todavía convocar a elecciones para decidir quién será su sucesor. ¿Qué hay que hacer para que eso ocurra? Y como es “autónoma”, nadie se puede meter. Si le rebajaran el salario a una cuarta parte, seguro que de una vez encuentra la fecha para hacer la elección.