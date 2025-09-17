Exclusivo Suscriptores

DESMEMORIADO. Según Benicio Robinson, la designación de Roxana Méndez como directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) es “ilegal”. Sin embargo, su hijo —que lleva el mismo nombre que él y es su suplente— votó a favor de ese nombramiento el 24 de julio de 2024. Algo debió haber pasado en el último año para que ahora critique lo que, hace un año, era bueno.

CINISMO 1. Camacho anunció dos noticias: una buena y otra mala. La buena es que mañana la Comisión de Gobierno (que él preside) discutirá un proyecto de ley presentado por el “procurador”. La “mala” es que ese procurador no es el actual (quien en julio presentó dos proyectos anticorrupción), sino el anterior, Javier Caraballo, actual embajador en Austria. El propio Camacho admite que esa es una “mala” noticia. Para quien se empeña en hacer el mal, eso debe sonar hasta gracioso.

CINISMO 2. No se sabe a cuál proyecto se refiere Camacho, pero la última vez que se discutió una propuesta presentada por Caraballo —relacionada con la ciberdelincuencia— fue objetada inicialmente por el Ejecutivo por ser inconveniente e inexequible. Pero bueno, ese es Camacho. Qué se puede esperar...

INTOCABLES. Después del puesto de CEO en una multinacional, el mejor cargo del mundo parece ser profesor en la Unachi. Durante la sustentación del presupuesto de esa universidad, los diputados se escandalizaron por los jugosos salarios del personal administrativo y docente. De hecho, 219 trabajadores ganan $7,000 o más. Y si esos salarios se reducen, el Estado se expone a recibir “4,000 demandas”, según dijo el vicerrector de Investigaciones de Unachi, Pedro González. Si eso no es una propuesta o un arreglo de pago, ¿qué es? ¿Una amenaza?

SOBRECARGO. El próximo domingo, el presidente Mulino viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Será su tercer viaje a esa ciudad (que sepamos…) desde que tomó posesión del cargo y el primero en el que tendrá la oportunidad de interactuar con Donald Trump. Todavía no sabemos si eso es bueno o malo.