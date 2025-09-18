Exclusivo Suscriptores

AUTOMATIZACIÓN. El contralor Anel Flores y el diputado presidente Jorge Herrera han acordado fortalecer el uso de los relojes biométricos para controlar la asistencia del personal de la Asamblea. Y eso que a Benicio le ofende que le escaneen la cara. Hasta ahora, las “botellas” se las han arreglado para sobrevivir a través del tiempo y de los gobiernos. ¿Tendrán ahora algún genio tecnológico que les resuelva este reto?

MUTE. La bancada de Vamos ha hecho mutis respecto al “incidente” que involucra a Jhonathan Vega con un tal Pedro Rodríguez. ¿Cuándo han guardado silencio respecto a algo? Raro, raro.

PELIGRO. Por cierto, en la planilla legislativa hay 111 personas contratadas como agentes de seguridad y, aun así, la Asamblea parece una zona roja. Pronto, los medios de comunicación podrán habilitar un segmento de notas policiales dedicada a este órgano del Estado.

INFLACIÓN. José Blandón recordó que, en 2022, el gobierno salvadoreño también construyó un hospital de mascotas, pero la inversión fue de $4 millones. El de acá costará $14 millones. ¿Acaso lo van a equipar con un túnel para resonancias magnéticas y salas de cirugía robótica?

CHIFEO. El ministro de Salud, Fernando Boyd, debía acudir ayer a la comisión legislativa de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, pero en su lugar envió una nota solicitando posponer la comparecencia hasta el 7 de octubre. Alega que ya tenía un viaje en agenda y, además, debe prepararse para el “complejo” cuestionario de 18 preguntas que, con anticipación, le han enviado los diputados. Prácticamente ha pedido un día extra por cada pregunta.

DESVERGÜENZA. El decano de la Facultad de Comunicación Social de la Unachi, Rodrigo Serrano, ha sido desmentido públicamente. Esta semana, Serrano se jactaba en Eco TV de que su hija está en la planilla de la universidad, pero que, “gracias a Dios”, nadie los investiga por posibles faltas a la ética. Tres doritos después, apareció un asesor legal de la Antai para aclarar que sí hay un proceso en curso y que los Serrano lo saben. ¿Qué va a decir ahora el decano? ¿Que Dios es su cómplice?