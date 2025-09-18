Panamá, 18 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal Cual

    Mónica Palm

    AUTOMATIZACIÓN. El contralor Anel Flores y el diputado presidente Jorge Herrera han acordado fortalecer el uso de los relojes biométricos para controlar la asistencia del personal de la Asamblea. Y eso que a Benicio le ofende que le escaneen la cara. Hasta ahora, las “botellas” se las han arreglado para sobrevivir a través del tiempo y de los gobiernos. ¿Tendrán ahora algún genio tecnológico que les resuelva este reto?

    MUTE. La bancada de Vamos ha hecho mutis respecto al “incidente” que involucra a Jhonathan Vega con un tal Pedro Rodríguez. ¿Cuándo han guardado silencio respecto a algo? Raro, raro.

    PELIGRO. Por cierto, en la planilla legislativa hay 111 personas contratadas como agentes de seguridad y, aun así, la Asamblea parece una zona roja. Pronto, los medios de comunicación podrán habilitar un segmento de notas policiales dedicada a este órgano del Estado.

    INFLACIÓN. José Blandón recordó que, en 2022, el gobierno salvadoreño también construyó un hospital de mascotas, pero la inversión fue de $4 millones. El de acá costará $14 millones. ¿Acaso lo van a equipar con un túnel para resonancias magnéticas y salas de cirugía robótica?

    CHIFEO. El ministro de Salud, Fernando Boyd, debía acudir ayer a la comisión legislativa de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, pero en su lugar envió una nota solicitando posponer la comparecencia hasta el 7 de octubre. Alega que ya tenía un viaje en agenda y, además, debe prepararse para el “complejo” cuestionario de 18 preguntas que, con anticipación, le han enviado los diputados. Prácticamente ha pedido un día extra por cada pregunta.

    DESVERGÜENZA. El decano de la Facultad de Comunicación Social de la Unachi, Rodrigo Serrano, ha sido desmentido públicamente. Esta semana, Serrano se jactaba en Eco TV de que su hija está en la planilla de la universidad, pero que, “gracias a Dios”, nadie los investiga por posibles faltas a la ética. Tres doritos después, apareció un asesor legal de la Antai para aclarar que sí hay un proceso en curso y que los Serrano lo saben. ¿Qué va a decir ahora el decano? ¿Que Dios es su cómplice?

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte no admite demanda de indemnización del Suntracs contra la Caja de Ahorros. Leer más
    • Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025. Leer más
    • El mismo contratista del hospital de mascotas se adjudicaría los trabajos de la villa diplomática. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más