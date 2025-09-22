Panamá, 22 de septiembre del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal Cual

    Mónica Palm

    GOL. La Caja de Ahorros remodelará su palco en el estadio Rommel Fernández, para lo cual ha reservado una partida presupuestaria de $63,647. El banco alega que el mobiliario actual está en malas condiciones y “desgastado”. Desgastada está la paciencia de la población con estos derroches de fondos estatales. ¿Acaso no hay un mejor uso para ese dinero?

    FAVORITO. El diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea desde el pasado 1 de julio, sería la figura de mayor consenso para presidir el Partido Panameñista. Herrera, que ya es vicepresidente del colectivo, contaría con el aval de José Blandón. A este paso, también va a querer la presidencia de la República en la próxima vuelta.

    ADVERTENCIA. La Comisión de Credenciales de la Asamblea se reunirá hoy para examinar las denuncias y querellas pendientes contra el presidente de la República. Ojalá esto no sea un intento por intimidar a Mulino, ahora que se presentó un nuevo proyecto para beneficiar a Martinelli. Y la comisión ni siquiera necesita darle curso a alguna de esas denuncias; con solo mantenerlas pendientes, manda el mensaje.

    BRINDIS. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entregó reconocimientos a Francisco Sierra, Óscar Ramírez y Ricardo Arango, quienes formaron parte de su junta directiva hasta junio pasado. Como si el Canal necesitara que le inventaran más “cuentos chinos”, en la ceremonia apareció Jorge González, actual directivo de la ACP y supuesto consultor del contratista del cuarto puente para el Canal. Después de todo, ¿“consultoría” y “coima” significan lo mismo en mandarín?

    BURLA. La empresa seleccionada por MiAmbiente para conducir la auditoría de la mina en Donoso “no debe realizar actividades de monitoreo ni toma de muestras, sino únicamente revisar los registros existentes”. Y si encuentran alguna inconsistencia o irregularidad, ¿cómo la van a verificar? ¿Repitiendo lo que dice la minera?

