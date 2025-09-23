Exclusivo Suscriptores

APROVECHAMIENTO. Casi el 40 % de las becas que entregó el Ifarhu en el distrito de La Chorrera entre 2020 y 2023 fueron a parar a un mismo corregimiento: Barrio Colón, cuyo representante actual es Héctor Sambrano, el imputado exdirector de becas de aquella época. ¿La Fiscalía Electoral ya estará al tanto de esto?

YIN Y YANG. Camacho debe estar pensando que no le puede dar ni gripe, porque si le pasa algo, Luis Duke quedaría al mando de la Comisión de Gobierno. Duke es el actual vicepresidente de dicha comisión y, a diferencia de Camacho, ha demostrado no tener alergia a los proyectos que se alinean con la agenda anticorrupción. Ha defendido las dos propuestas del procurador Luis Carlos Gómez Rudy, los cambios al reglamento interno de la Asamblea y la protección a testigos y denunciantes de actos de corrupción. Todas estas iniciativas han sido bloqueadas por Camacho. ¿Ahora entienden por qué era importante que algún independiente quedará como presidente de esa comisión?

LANZAMIENTO. En un seminario sobre “motivación y liderazgo”, el diputado Alaín Cedeño dijo que, si Martinelli no va como candidato presidencial de RM en las elecciones de 2029, entonces él asumirá esa candidatura. No se sabe si es una advertencia o una amenaza.

MILLONADA. El MEF recomendó $2.7 millones para pagar los aguinaldos del personal de la Corte Suprema de Justicia en el año 2026. La Corte solicitó aumentar esa cantidad a $4.2 millones. Ya se reparten $19 millones al año en gastos de representación de los magistrados, secretarios, subsecretarios, jueces, defensores y directores. Hay funcionarios que se comportan como si este país fuera un emirato.

CAMPANAZO. En la tarde de ayer, el presidente Mulino fue el encargo de tocar la campana que marca el cierre de la jornada en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ojalá esto no sea un preludio de que vienen más bonos como los de los corredores.