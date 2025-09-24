Exclusivo Suscriptores

VIP. En la planilla legislativa hay 48 personas supuestamente asignadas al despacho del diputado Raúl Pineda, cuyo salario le cuesta al Estado más de $81,600 mensuales (casi un millón de dólares al año). Sin embargo, cuando Pineda invitó a los periodistas Eliana Morales, Álvaro Alvarado y Carlos Vidal a recorrer su búnker en la Asamblea, los comunicadores constataron que casi no había personal laborando. Y eso que él mismo advirtió que esos son los aposentos donde atiende sus funciones legislativas; los otros, ubicados en el edificio nuevo, los utiliza para recibir visitas. Para colmo, en el periodo anterior de sesiones ordinarias (enero-abril de 2025), Pineda asistió, si acaso, al 9.5 % de las reuniones del pleno legislativo. ¿Qué se hace todo el día en esas oficinas, si el jefe casi nunca va?

TARJETAZO. La Caja de Ahorros (CA) ha firmado un convenio estratégico con Mastercard para el pago de las becas escolares y —eventualmente— los subsidios estatales. A partir de 2026, se calcula que 500,000 estudiantes recibirán sus becas a través de tarjetas prepago. Sería mejor que aclaren pronto si esto implica que los beneficiarios o el Estado tendrán que pagar alguna anualidad o comisión por estas tarjetas. Porque tener medio millón de nuevos clientes por cortesía del Gobierno… no tiene precio.

ERRATA. Ayer nos equivocamos en esta columna: el diputado Luis Duke no es el vicepresidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, aunque sí preside varias subcomisiones dentro de esta instancia. Nos disculpamos con nuestros lectores. El secuestro virtual que existe en esa comisión hace que el resto de su estructura se confunda en el actual escenario.

FUERA. El Frente Sectorial de la Juventud del PRD ha pedido una renovación integral del CEN y reclama la elección de “nuevas caras” el próximo 23 de noviembre. El grupo emplaza a los actuales dirigentes a no buscar la reelección y asumir un “rol estratégico de asesoría”. ¿Eso ya lo sabrá Benicio?

AHORRO. El ministro Fernando Boyd ordenó suspender una actividad que el Minsa había programado en un hotel de Veracruz, porque ese gasto no tenía su aval. El evento se celebrará próximamente en el Salón José Renán Esquivel, ubicado en la sede del Minsa. Al fin esta gente hace algo bueno.