Exclusivo Suscriptores

SEMÁNTICO. Benicio casi nunca va por la Asamblea. Pero ayer apareció porque sustentaba la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez. Y lo primero que hizo fue reprenderla: el nombre correcto de la “descentralización paralela” es “Programa de Interés Social” (PIS). Hagamos una encuesta en la calle, a ver qué dicen los ciudadanos. Le preocupa cómo le llaman a la descentralización paralela, pero no los millones malversados ahí.

‘STOP’. Si Bolota intenta viajar a Estados Unidos, tendrá que usar una MasterCard, porque con visa no podrá. Lo malo es que se desquitó con Frank Ábrego, cuando acudió a sustentar su presupuesto para 2026. Se quejó del aumento salarial a los agentes y criticó al ministro por tener al país “lleno de policías”. También dijo que los agentes en Colón son unos “asesinos”, “ladrones” y “cabrones”. Por lo menos esta vez no lanzó botellazos a nadie.

DELIRIO. Otro que se quejó con Ábrego fue el diputado Raphael Buchanan porque, según él, hay drones sobrevolando su residencia. Dice que puso una denuncia ante la DRP, lo cual es curioso, porque —a menos que los aparatos tengan pintado el lema “Dios y Patria”— no queda claro por qué Buchanan asume que esos drones son de la Policía ni por qué él sería de interés para esa institución. Parece que Buchanan se quedó con la mejor parte del cuento.

VIDRIOS. La Comisión de Presupuesto no solo tiene el dudoso honor de ser la única en la que los miembros preguntan abiertamente “¿qué hay pa’ mí?”; ahora también saben cuánto cuestan las botellas. Ayer, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, dijo que, con el dinero ahorrado por el despido de las botellas, van a financiar la remodelación de la villa diplomática, que se calcula costará 7.1 millones de dólares. Y aquí no ha pasado nada.

MATRAQUEO. Este viernes se reunirá el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa). El primer punto del orden del día, luego de la lectura de correspondencia, es la juramentación de dos nuevos integrantes. Pareciera que alguien quiere asegurar el resultado de la votación para suspender del cargo a la secretaria ejecutiva del Coneaupa, María del Carmen Terrientes. ¿Eso es lo que enseñan en el Meduca?

TRASNOCHADOS. Unos que se habrán quedado sin ir a los Premios Juventud son el contralor Anel Flores, el ministro Felipe Chapman y el diputado presidente Jorge Herrera. Los tres sustentaban ayer en la noche. Flores fue el primero de ellos y empezó después de las 8:00 p.m. ¿Esto habrá sido pura casualidad o es señal inequívoca de un madrugonazo?