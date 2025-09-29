Exclusivo Suscriptores

RELAX. Jorge Herrera contó que renunció a los vehículos de alquiler y a las tarjetas de combustible que le correspondían como presidente de la Asamblea. Tampoco anda con los seis agentes de seguridad o escoltas que estaban asignados a su despacho. Herrera alega que es un tipo “relax”, “de pueblo”, que “no le debe nada a nadie” y, por tanto, no necesita esos acompañamientos. Si el presidente del Legislativo puede vivir de esa forma y no le pasa nada, ¿qué esperan para reformar de una vez el reglamento interno y eliminar todos esos privilegios?

HANDY MANNY. Herrera también aludió a los trabajos de rehabilitación de la fachada del Palacio Justo Arosemena, adjudicados de forma directa por la pasada administración a la firma Innovación Arquitectónica, S.A. Dijo que no tiene idea en qué consisten esas obras, que costarán $412,467. ¿Esto era un contrato para una fachada o era una fachada para un contrato?

MOROSIDAD. La Asamblea tiene tres meses sin pagar la factura del consumo eléctrico y cuentas por pagar desde hace cinco y seis años. Solo en alquiler de vehículos hay una deuda con una compañía arrendadora por medio millón de dólares, que prestó el servicio en el quinquenio pasado (2019–2024). ¿Quiénes usaron esos vehículos y por cuánto tiempo? Si le abren una cuenta en Uber a cada uno de los 71 diputados, seguramente habría costado mucho menos.

REBELDÍA. ¿Ya la Unachi atendió la “recomendación” de la directora de la Antai, Sheila Castillo de Arias, de destituir a 19 funcionarios que incurrieron en la violación de los principios de obligatorio cumplimiento, prudencia y uso inadecuado del tiempo de trabajo? ¿O están esperando que incluyan a Etelvina en la lista de sancionados?

VINOTECA. También seguimos esperando la lista de las “botellas” destituidas en el Ministerio de la Presidencia, cuyo salario ahora será presuntamente utilizado para costear la remodelación de la villa diplomática. ¿A quiénes denunciaron ante el Ministerio Público por haber lucrado con fondos del Estado sin trabajar ni prestar un servicio a cambio?