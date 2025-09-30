Exclusivo Suscriptores

PORTAZO. La Comisión de Credenciales decidió replicar un “procedimiento abreviado” adoptado en octubre de 2022 para ratificar a Carlos Villalobos y Gisela Agurto como magistrados de las salas Civil y de lo Contencioso Administrativo, respectivamente. Eso implica que el periodo de consultas será epistolar, no presencial: quien tenga alguna observación sobre los designados podrá dirigirla por escrito a la Secretaría General de la Asamblea. Otro retroceso para la participación ciudadana.

DINERAL. El diputado Jorge Herrera advirtió que ha aumentado el costo del alquiler de las oficinas de participación ciudadana de la Asamblea, en Chiriquí y Santiago de Veraguas. ¿Cuántas propuestas legislativas se han canalizado a través de esas oficinas? ¿Alguno de esos anteproyectos se habría podido presentar on line? ¿O también se necesita una iniciativa ciudadana que proponga eso?

INTERFERENCIA. Según el diputado independiente Luis Duke, los proyectos anticorrupción se han estancado por culpa del Ejecutivo. ¿¡Ah!? Pero si dos de esas propuestas fueron presentadas por el procurador general de la Nación, abogado personal del presidente Mulino. ¿O es que todo esto es un show?

CINTA. La fachada del Palacio Justo Arosemena, que ahora está en restauración, será acicalada con motivo de la campaña de la cinta rosada y azul. Este decorado costará $7,607.70. ¿En serio esta gente no encuentra un mejor uso para ese dinero?

PROTOCOLO. La recepción que los Trump ofrecieron a los jefes de Estado que participaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas dejó una curiosa similitud: la misma pose que el presidente de Estados Unidos y su esposa adoptaron para fotografiarse con los Mulino, fue replicada con el presidente dominicano y su esposa, con el presidente de Haití y su cónyuge, y con el rey Felipe VI de España. El parecido en las fotografías es casi milimétrico: Trump levantando el pulgar y ella sonriente. Lo único que cambia son los acompañantes de los Trump. Cualquier despistado pensaría que es obra y gracia del Photoshop.