Exclusivo Suscriptores

TURBULENCIA. Un misterioso jet de lujo, utilizado frecuentemente por la cúpula cubana, ha sido avistado en Panamá. Se trata de un Dassault Falcon 900EX con matrícula 7T-77PR, que anteriormente perteneció a PDVSA. Hoy, el nombre de su propietario se mantiene en reserva; solo se sabe que el aparato fue registrado en San Marino, una jurisdicción cuya principal característica es la opacidad. El Dassault Falcon hizo dos viajes a Panamá en menos de 10 días. El 20 de septiembre aterrizó en Albrook, directo desde La Habana. Dos días después se marchó y regresó el domingo pasado, ahora procedente de Maiquetía, Venezuela, donde cuatro días antes se accidentó un Learjet 55 en el que viajaba Ramón Carretero, un panameño estrechamente ligado al régimen de Maduro. El Falcon finalmente se marchó ayer a La Habana. Esto es demasiado para una glosa, pero a veces cuesta quedarse callada.

FAN. Raúl Pineda se encontró con Carlos Vives. El momento quedó inmortalizado en una selfie. ¿Vives sabrá con quién se tomó la foto? Pronto, los artistas van a tener que andar con un oficial de cumplimiento.

‘OBRIGADO’. El cónsul de Panamá en Río de Janeiro, Rubén Argüelles, se deshacía en elogios hacia Mayer Mizrachi por el “gran trabajo realizado” y el “espectacular” montaje de los Premios Juventud. Argüelles es hermano mellizo del presidente y representante legal de Hombres de Blanco Corp., empresa a la que Mizrachi favoreció al prorrogar sus contratos para limpiar varios mercados municipales, obviando la convocatoria a una licitación pública. Ya ni guardan las apariencias...

RECLAMO. El Frente de Bases Torrijistas opinó que la elección de cinco miembros del CEN, el próximo 23 de noviembre, debe ser provisional y de carácter transitorio. En consecuencia, pidió elegir un CEN completo en marzo de 2026. ¿No habría sido más fácil sacarlos a todos de una vez, vía congreso extraordinario, en lugar de tener que celebrar dos elecciones en menos de cinco meses?

AFRENTA. Está circulando un video en el que la ministra Lucy Molinar llama “idiotas” a un grupo de docentes. Todavía no se ha disculpado por esas expresiones. No hay laptop que resuelva esa falta de educación.