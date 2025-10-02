Exclusivo Suscriptores

DESPRECIO. Jorge González, miembro de la junta directiva de la ACP, dejó plantada a la Comisión Legislativa de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, que lo había “invitado” a su sesión de ayer, miércoles, para conocer sus servicios como “coordinador” de “crisis” del consorcio chino que construye el cuarto puente sobre el Canal. Por tanto, la comisión prepara ahora una citación formal, de obligatorio cumplimiento, conforme dicta el reglamento interno de la Asamblea. Después de todo, ¿a quién se le ocurre contratar a este señor para gestionar las crisis de semejante obra? ¿Acaso quieren que se caiga el puente?

RÍO REVUELTO. La Anati abrió una oficina en Capira para atender las solicitudes de titulación de los moradores de Río Indio. El administrador de esa entidad, Andrés Pagés, reconoció que, paralelamente, han surgido varios especuladores que están comprando derechos posesorios. Seguramente, los primeros en esa fila son los políticos. Cualquiera habría anticipado que esto iba a pasar.

ASCENSO. El actual secretario general de la Contraloría, Ventura Vega, sería designado subcontralor, luego de la renuncia de Eli Felipe Cabezas. Ojalá esa no sea la razón por la que la Fiscalía Anticorrupción no apeló su absolución en el caso de las compensaciones de los diablos rojos.

BURLA. El Mides tiene una planilla de 2,190 personas, pero solo cuenta con 161 trabajadores sociales (aunque Janine Prado sostiene que son solo 65). Si no tienen suficientes trabajadores sociales, ¿qué hacen todo el día? ¿Es un ministerio de desarrollo social o de planillas y subsidios?

FIGURITAS REPETIDAS. Pedro Miguel González se postuló al cargo de secretario general del PRD. Supuestamente, Mitchell Doens también aspira a ese puesto. Como decía aquel viejo político cantante... todos vuelven. ¿Acaso no hay más dirigentes en ese colectivo? Se jactan de ser el partido más grande del país, con 574,000 inscritos, pero siempre se postulan los mismos.