BACANAL. Panamá debe ser el único país en el que su jefe de Estado habla de “francachelas” y “orgías” en estancias presidenciales sin que pase absolutamente nada. ¿Serán esas fiestas desenfrenadas la razón por la que, en los últimos 11 años, ningún presidente ha querido poner un pie en la villa diplomática?

SOLUCIÓN. Jorge Herrera podría salir al rescate de los proyectos anticorrupción que presentó el procurador Gómez Rudy. Ya Camacho dijo que, mientras más le insistan con un proyecto de ley, menos atención le va a prestar. Pero el artículo 167 de la Constitución faculta al presidente de la Asamblea a convocar una comisión ad hoc para que estudie y discuta aquellos proyectos que no sean presentados al pleno legislativo por una de las comisiones permanentes. Como la secuestrada Comisión de Gobierno no le ha hecho caso a las dos propuestas del procurador, parece que lo que era un problema ahora se ha convertido en parte de la solución. Gracias, Camacho.

TRÍO. No es ningún secreto que el contralor y el procurador de la Nación tienen una guerra cada vez menos silenciosa. Pero en medio de este tira y afloja, ha surgido el presidente. Mulino dijo ayer que no aprueba la propuesta presentada por Gómez Rudy para eliminar la auditoría previa de la Contraloría como requisito para acreditar un delito. Camacho, Flores y Mulino pronto podrán abrir un grupo de WhatsApp dedicado al procurador. Todavía estamos buscando el emoticón que usarán para identificarlo.

¿SERIO? Dicen que el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, se postuló como candidato a una de las vicepresidencias del CEN del PRD. Lo habrá hecho desde Tinajitas, donde cumple la medida cautelar de detención preventiva. ¿Ya ven por qué es importante eliminar el fuero penal electoral?