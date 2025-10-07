Exclusivo Suscriptores

ALIANZA. Las diputadas independientes Alejandra Brenes y Yamireliz Chong organizaron un taller sobre seguridad nacional, con personal del Mides, Pandeportes y las gobernaciones. Las acompañó Camacho, como coanfitrión del evento. Muy bien por el amigo fiel. Para que vean que si no hace cosas buenas más seguido, no es porque no sepa, sino porque no le da la gana.

THROWBACK TUESDAY. Martinelli recordó que, durante su administración, se construyeron la piscina (de 60,000 galones de agua) y la cancha de tenis de la villa diplomática, aunque aseguró que el uso que les daba a esas instalaciones recreativas “era escaso”. Eso no es lo que recuerdan los residentes de Quarry Heights. Algunos han contado a La Prensa que las parrandas eran épicas y que era común encontrar a los juerguistas haciendo sus necesidades en los arbustos. El propio Mulino —que asegura nunca haber estado en el lugar— reconoció la semana pasada que la villa era utilizada para “parrandas” y “orgías”. Si uno escuchara a Martinelli sin saber de quién habla, difícilmente imaginaría que se está refiriendo a sí mismo.

CHIFEO. La Capac ha solicitado que la negociación de la nueva convención colectiva con el Suntracs sea mediada por el Ministerio de Trabajo. Quién puede culpar a la Capac por no querer hablar con ese sindicato, si hasta Saúl los abandonó...

CONSEJERA. Balbina Herrera opina que el encarcelado exdirector del Ifarhu, Nando Meneses, debió esperar hasta el año 2027 para postularse a un cargo en el CEN del PRD. ¿En serio piensa que va a salir tan rápido de Tinajitas?

FALLA. La dirección médica del hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, ha solicitado a siete hospitales cercanos (ubicados en Penonomé, Aguadulce, Chitré y Las Tablas) que no le remitan pacientes con dolencias complejas, ante los múltiples problemas técnicos que presentan sus ascensores. Sin embargo, el Minsa minimiza los hechos y atribuye el daño de ayer a una “fluctuación”. Deberían encerrar al ministro en uno de esos elevadores por 20 minutos, para que entienda la gravedad del problema de una vez.