FRACASO. Hace dos semanas había cuatro firmas a favor del proceso de revocatoria de curul de Paulette Thomas, y ahora hay una más. En total, van cinco. Los optimistas siempre podrán decir que la recolección de firmas aumentó un 25%.

ENHORABUENA. El independiente Jorge González ha renunciado al 100 % del financiamiento público poselectoral que le correspondía como diputado electo por la libre postulación en el circuito 8-5. Se trata de nada menos que $519,282.65. El dinero será destinado a financiar investigaciones de la Senacyt. Esta es la mejor prueba de que la política sí puede manejarse de forma diferente.

¡GOOOOL! La Fepafut ha designado a una sociedad anónima como “proveedora oficial” de los alimentos y bebidas que se servirán en los palcos del Rommel Fernández el próximo 14 de octubre, cuando se dispute el partido entre Panamá y Surinam. Aquel que quiera consumir otra cosa deberá pagar un recargo por “descorche” de $350 (por palco).

GOLFISTA. El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, se encuentra en el World Amateur Team Championship de golf, que se celebra hasta el 13 de octubre en Singapur. El viaje fue autorizado por el presidente de la República. Lástima que en la resolución de la Presidencia no se indica con claridad si Ordóñez representa al país por su cuenta o por cortesía del Estado. No vaya a ser que se trate de un hoyo en uno.

IA. El procurador Luis Carlos Gómez Rudy también se encuentra fuera del país, asistiendo a una conferencia sobre inteligencia artificial y delincuencia en Río de Janeiro. No tiene nada de malo viajar para actualizarse sobre temas tan novedosos como la criminalidad asistida tecnológicamente; lo malo es que aquí los fiscales todavía llevan a los juicios evidencia digital sin apego a las exigencias más elementales del manual de cadena de custodia y hasta sin perito informático. Coherencia, por favor.

MALA SUERTE. El Suntracs recordó que ha negociado 12 convenciones colectivas con la Capac y que, este año, por primera vez, el gremio solicita la mediación del Ministerio de Trabajo. ¿Será que en la Capac son triscaidecafóbicos?