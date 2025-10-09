Exclusivo Suscriptores

TARJETA ROJA. En plena fase eliminatoria para el Mundial 2026, la Fepafut intentó meter un gol de media cancha cuando, de la nada, decidió que, en el partido del próximo 14 de octubre entre Panamá y Surinam, los fanáticos de los palcos del estadio Rommel Fernández debían consumir alimentos y bebidas adquiridos exclusivamente a través de una sociedad anónima llamada Twinshight Group Corp., registrada en mayo pasado, cuyo presidente, representante legal y agente residente es una firma denominada Aguirre, Medina & Zarraonandia. Pandeportes dejó sin efecto la jugada de la Fepafut. Y así, la favorita cayó fuera de la cancha. Ojalá no surjan más sorpresas en esta etapa.

COLADO. Ayer, la Comisión de Gobierno de la Asamblea rechazó un proyecto de ley que pretendía penalizar la calumnia y la injuria cuando la supuesta ofensa se cometa en perjuicio del familiar de un servidor público. El proponente de esta iniciativa, que solo obtuvo tres votos a favor, fue Camacho. ¿En serio piensan que esto es más importante que los proyectos anticorrupción?

DESCARO. Bolota propone que los docentes en “huelga” puedan ausentarse hasta 60 días sin que el Meduca les aplique descuentos salariales o declare vacante el cargo. Lo mejor es la definición que aporta Bolota: “huelga docente” es cualquier ausencia del aula acordada por cinco o más personas. Esto parece un premio a la incompetencia y a la irresponsabilidad.

INTERINA. Anilú Batista ejercerá como procuradora de la Nación ad honorem mientras dure la ausencia de Luis Carlos Gómez Rudy, quien se encuentra actualmente en Río de Janeiro participando en una conferencia sobre inteligencia artificial. ¿Por qué la designan a ella, que es la subsecretaria general del Ministerio Público, y no al secretario general, Jorge Luis de la Torre? Sería bueno escuchar esa explicación.