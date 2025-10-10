Panamá, 10 de octubre del 2025

    Opinión

    Tal Cual

    Mónica Palm

    DESAFORADO. El detenido exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, renunció al fuero penal electoral que le correspondía como candidato a secretario general del PRD. Ojalá esta no sea una señal inequívoca de que está seguro de que no le va a pasar nada.

    REPUDIO. El personal de la Unachi empieza a sentir repugnancia por sus propios actos. Margarita Martínez de Serrano presentó su renuncia como directora del Banco de Datos de esa universidad, hastiada por las irregularidades que —según ella— se cometen en los concursos para profesores transitorios. El director de Relaciones Públicas de la Unachi, Juan Carlos Martínez, replicó que Serrano “mantiene un vínculo familiar con una autoridad universitaria que actualmente ejerce funciones como decano de facultad”. ¿Eso es una justificación o una confesión? Si le molestaba ese parentesco, ¿por qué no dijo nada antes?

    CHIFEO. Ayer, el presidente Mulino no quiso contestar una pregunta relacionada con Pedro Miguel González. No es el único agravio que padece el exdiputado esta semana: su nombre fue excluido (se supone que accidentalmente...) de la lista de candidatos al CEN que envió el PRD. ¿Qué les pasa? ¿Acaso le tienen miedo?

    COMISOS. Tres Doritos después de que Mulino terminara su conferencia de prensa, el contralor Anel Flores convocó a la suya. Allí informó que ya envió solicitudes al Registro Público, a los bancos y a otros organismos financieros, fundamentadas en la resolución mediante la cual se adjudicó la potestad de dictar “medidas precautorias”. Un buen comienzo habría sido cautelar las acciones de la editora adquirida con el dinero blanqueado en el caso New Business, como ordenó la juez Baloisa Marquínez hace más de dos años. A ver si al contralor le hacen más caso.

    EXPLICACIONES. Ahora que el gobierno panameño ha reconocido que no tiene intención de retirar al país del Parlacen, sería oportuno que cada parlamentario diga qué ha hecho como miembro de ese organismo, aparte de viajar cada mes a Guatemala y acumular millas en su plan de viajero frecuente.

