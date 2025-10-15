Exclusivo Suscriptores

FERMENTO. Gracias a Ernesto Cedeño y Roberto Zúñiga, jefes de bancada de Seguimos y Vamos, respectivamente, el país se enteró de que la Presidencia sostuvo una reunión formal con los diputados para abordar las modificaciones a la ley del biocombustible. En ese encuentro se habló de generación de empleos, protección a los productores, posibles conflictos de interés y una eventual convocatoria a consultas públicas. ¿Por qué la Presidencia no informa con claridad y transparencia sobre estos encuentros? Para eso no se necesita abrir una nueva televisora.

CHARADA. Solo 14 personas han firmado a favor del proceso de revocatoria de Mayer Mizrachi. La cifra representa el 0.006 % del total de firmas necesarias. Ganas de hacerle perder el tiempo al Tribunal Electoral.

RIVALES. Emelie García presentó una impugnación contra la candidatura de Jesenka Espinosa a la segunda vicepresidencia del CEN del PRD. García (quien también aspira a ese cargo) alega que Espinosa, actual alcaldesa de Boquerón, no cumple con el requisito de tener al menos diez años de militancia en el colectivo.

SOFOCO. La Comisión de Gobierno sesionó ayer y, otra vez, dejó fuera de la agenda los proyectos anticorrupción del procurador Luis Carlos Gómez Rudy. A esta comisión (que usualmente se reúne los martes) le quedan, si acaso, dos sesiones más antes de que terminen las sesiones extraordinarias. Después de todo, ¿por qué Camacho le tiene tanta tirria a estas propuestas? Total, su mentor y gran archienemigo de la justicia ni siquiera está en Panamá.

MORA. El 8 de octubre de 2024, el Tribunal Electoral emitió un decreto estableciendo la cédula digital e informó que estaría disponible para los ciudadanos a partir del 15 de ese mes. Pasado mañana se cumple un año… y nada todavía. Este documento es tan virtual, que nadie lo ha visto hasta ahora.