Exclusivo Suscriptores

¿COPIÓN? Durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), José Raúl Mulino se quejaba de que la “procuraduría paralela” era una “organización movida por la venganza, dizque buscando justicia”. Sin embargo, ahora ha creado una estructura similar (aunque con otro nombre) para operar desde el Ministerio de Gobierno. Al parecer, después de todo, las procuradurías paralelas no son malas; lo malo es no estar en el gobierno cuando las conforman.

¿NEPO QUÉ? Resulta que Camacho ni siquiera entiende qué es el nepotismo. Dijo que no hay nada pecaminoso en que un funcionario designe a un pariente; lo malo, según él, es que ese familiar, una vez nombrado, no trabaje. La ignorancia no debería ser un obstáculo para que un diputado se prepare, se instruya y se documente en la materia que es objeto de un anteproyecto. Por eso es que no hay que elegir como diputado a cualquier persona. Y mucho menos, darle la presidencia de una comisión.

MENSAJE. Por cierto, Camacho pidió a Carlos Villalobos y Gisela Agurto (magistrados a partir de enero de 2026) que se “comporten a la altura de las expectativas”. No sabemos si eso es bueno o malo.

EDUCACIÓN. En una reunión virtual con empresas interesadas en la licitación para la compra de laptops, la ministra de Educación, Lucy Molinar, desactivó el micrófono de aquellos participantes que expresaron sus quejas y preocupaciones. Aquello pareció una escena digna de un reality show o de una cámara escondida. ¿Acaso es mucho pedir que la ministra participe en una sesión sin pelear con sus interlocutores?

A LA MAR. El administrador de la AMP, Luis Roquebert, se ausentó de la Comisión de Economía y Finanzas, a la que había sido convocado para responder un cuestionario sobre los contratos de concesión de PPC y de Panama Canal Railway. A los malpensados, sepan que el funcionario no acudió, no por miedo, sino porque estaba atendiendo a los auditores de la OMI.

REGRESO. Carlos Raúl Piad se inscribió ayer de la mano de Mireya Lasso. Por lo menos de esta Mireya cuesta encontrar algo malo que decir.