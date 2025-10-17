Panamá, 17 de octubre del 2025

    Tal Cual

    Mónica Palm

    PUB I. Los hermanos Varela se han activado a favor de la nómina que encabeza Jorge Herrera en las internas del partido Panameñista. Hace tres meses, Popi fue uno de los artífices del triunfo de Herrera en la Asamblea Nacional. ¿Piensa repetir la hazaña?

    PUB II. Dicen las culebritas berracas que, a principios de esta semana, Popi visitó a Carlos Raúl Piad para proponerle conformar una nómina de consenso, con Herrera a la cabeza. Piad no se prestó y lo mandó al cántaro.

    DE PASO. El exdiputado Hernán Delgado regresó a la Asamblea. Tranquilos, que esta vez fue solo como acompañante de su hija Ana Irene, actual embajadora de Panamá ante la OEA, durante la visita que el secretario general de ese organismo, Albert Ramdin, realizó a ese órgano del Estado.

    OLÉ. Yanibel Ábrego será la abanderada del Festival del Toro Guapo de Antón este fin de semana. ¿Se imaginan que, en lugar de llevar la bandera, se hubiera puesto el disfraz del torito? Así sí valdría la pena ir a verla.

    BENDICIÓN. ¿Se acuerdan que esta semana les contamos que un gallinazo se había metido en la oficina de la subsecretaria general de la Asamblea? Luego de ese incidente, llevaron a un cura a bendecir esas estancias. Hubieran aprovechado la visita del sacerdote para hacer un exorcismo en la bancada del mal.

    LAW & ORDER. El Colegio Nacional de Abogados está en alerta ante la posibilidad de que la Asamblea Nacional reviva el proyecto de ley —vetado por el Ejecutivo— que elimina el examen de barra. El gremio sostiene que esa prueba es “un requisito innegociable”. Si con el examen de barra la profesión anda así, imaginen cómo sería si lo eliminan.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

