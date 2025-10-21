Exclusivo Suscriptores

PATRONAL. En la mayoría de los países del continente se celebra el Día del Padre el tercer domingo de junio. Así sucede en Panamá desde 1949, por virtud de una ley. Ahora, el diputado chiricano Ricardo Vigil se ha antojado de cambiar esa fecha porque, según él, al ser variable, pasa desapercibida. ¿Qué fecha propone? Pues nada menos que el 19 de marzo, que es la máxima festividad patronal en su provincia y el día principal de la Feria Internacional de David. ¿Acaso pensó que iba a arrastrar a todo el país con su capricho sin que nadie se diera cuenta? Si no encuentra nada importante sobre lo que deba legislar, lea los comentarios. Nuestros lectores seguramente podrán darle algunas ideas que sí valen la pena.

COPARTIDARIA I. La diputada Yamireliz Chong observó que, en la planilla legislativa, hay personal con 10 años de servicio que todavía figura como “eventual”. En cambio, la directora de Recursos Humanos, Marielus De León, quien ingresó a la entidad el pasado 10 de julio, devengando $6,000 mensuales ($5,000 como salario y $1,000 como “gastos”), ya aparece como funcionaria “permanente”. No se sabe si Marielus —quien además es copartidaria de Jorge Herrera— es buena administrando los recursos humanos, pero no cabe duda de que, con los recursos propios, es una campeona.

COPARTIDARIA II. La subdirectora de Recursos Humanos, Nilda Aparicio, también gana $6,000 al mes. Ingresó a la planilla legislativa durante la presidencia de Herrera (en su caso, en septiembre pasado) y ya tiene la permanencia. Igualito que la jefa. Si la apertura de la caja de Pandora soltó todos los males de la Grecia antigua, imagínense lo que hace la Asamblea en Panamá.

DIPLOMACIA. El pasado viernes, el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, se reunió con la embajadora de Panamá en China y, posteriormente, recibió la visita de una delegación de la embajada estadounidense. Ambas reuniones fueron muy cordiales y se dieron a conocer al público con la misma preponderancia. Esta es una prueba de que no se necesita ser ni Nelson Mandela ni Ángela Merkel para manejar temas institucionales con las potencias de los dos extremos ideológicos del mundo.

VIGILANTES. Se ha organizado el “Movimiento de Abogados de la Patria” para darle seguimiento al cumplimiento del fallo de la Corte que declaró inconstitucional el contrato-ley de la mina en Donoso. En el grupo están Roberto Ruiz Díaz, Silvio Guerra y Juan Ramón Sevillano, entre otros. ¿Qué pasa si el Estado decide asumir la explotación y contratar a un operador privado con experiencia?