BENEFICIO. El Parlacen ha convocado una licitación para contratar el seguro colectivo de gastos médicos y el seguro de vida de los parlamentarios, exparlamentarios y personal administrativo. No hacen nada y, cuando finalmente se les ocurre algo, es a favor de ellos mismos. He aquí otra razón más para salirnos de ese antro de una vez por todas.

TIC-TAC. El fallo que rechaza las demandas de Martinelli contra la sentencia condenatoria del caso New Business se encuentra detenido porque Ángela Russo y Cecilio Cedalise no han presentado sus escritos de salvamento de voto. ¿Qué pasaría si no entregan esos escritos antes del 31 de diciembre, cuando deben cesar en el cargo? ¿Acaso pretenden heredar la tarea a Gisela Agurto y Carlos Villalobos, quienes ni siquiera participaron en las discusiones ni acudieron al pleno en el que se adoptó esa decisión?

ENIGMA. Si la Asamblea tiene una planilla de 4,073 personas, ¿por qué en el simulacro de evacuación de la semana pasada “nos dimos cuenta de que no había ni 1,000 funcionarios?”, preguntó la diputada Alexandra Brenes. O las botellas no fueron a “trabajar” ese día o son tan transparentes que nadie las vio.

TRAMPARENCIA. El sistema de seguimiento de documentos de la Contraloría (llamado Scafid) ha limitado sus criterios de búsqueda: antes se podía ubicar cada documento aportando el año y número de posición; ahora, solo se puede localizar anotando el número de control, lo que restringe el acceso y uso de la plataforma. Por un lado, la Contraloría está adquiriendo cada vez más poder; por el otro, se lo arrebata al ciudadano. Así se cultivan las condiciones perfectas para el autoritarismo.

BOFETADA. La bancada del mal votó en contra de un anteproyecto del diputado Jorge González que, entre otras cosas, proponía la creación de una junta técnica para la designación de notarios y mecanismos de rendición de cuentas. Camacho incluso advirtió que, si la propuesta es presentada nuevamente, la volverá a rechazar. Por tanto, esos millonarios ingresos, en lugar de ingresar a las arcas del Estado, seguirán depositados en unos cuantos bolsillos. Un botín político más.