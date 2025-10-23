Exclusivo Suscriptores

AVISO. La Contraloría desmintió el secuestro de bienes y cuentas de Federico Alfaro, Janaina Tewaney, Nadia Del Río y Juan Carlos Soto, entre otros. No sabemos si eso es motivo de alivio o de alarma.

VILLANO. La Comisión de Gobierno de la Asamblea funciona como Ciudad Gótica, aunque sin Batman, pero con el Pingüino al mando y pensando permanentemente en cómo ayudar al Guasón. Camacho ya avisó que la próxima semana, cuando la comisión se reúna por última vez en el actual periodo de sesiones ordinarias, seguirá votando en contra de los anteproyectos anticorrupción. Acaba de admitir que no está legislando pensando en la conveniencia o no de cada iniciativa, sino con el único afán de perjudicar a sus adversarios políticos.

SEMÁNTICA. Ayer, la Asamblea recibió la visita del denominado “Movimiento de Docentes Separados del Cargo Post Huelga”. ¿“Huelga”? Pero si legalmente nunca hubo una. Si todavía no han aprendido eso, cómo se hacen llamar docentes…

MORA. En el sitio asamblea.gob.pa no aparece actualizada la información sobre la asistencia al pleno legislativo. Los últimos datos son de abril pasado. Tienen una planilla de 4,073 funcionarios, pero ni uno es capaz de recopilar y divulgar esa información.

NECIOS. En la recta final del actual periodo de sesiones ordinarias, los diputados insisten en proyectos objetados por el Ejecutivo, como aquel que adopta normas para implementar la economía circular como estrategia ambiental y el que otorga un blindaje a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Lo mismo ocurre con el proyecto que elimina el examen de barra como requisito obligatorio para ejercer la abogacía. Esto solo demuestra que la Asamblea está comprometida con la mediocridad.