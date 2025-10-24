Panamá, 24 de octubre del 2025

    Opinión

    Tal Cual

    Mónica Palm

    CÁLCULO. Durante la discusión del presupuesto proyectado para el año 2026, el ministro Felipe Chapman dijo que la planilla estatal se ha reducido en cinco mil personas, lo que representa una disminución de $63 millones. Imaginen cómo será el ahorro si algún día destituyen al personal que realmente hace mella en el presupuesto.

    AGASAJO. El presidente Mulino ofreció un almuerzo a los integrantes de la junta asesora internacional y de la junta directiva de la ACP. En las fotos divulgadas hasta ahora, no consta la asistencia del directivo Jorge Luis González. O no lo invitaron o tenía algo mejor que hacer… ¿Cómo se dice “consultoría” en mandarín?

    P.H. Giselle Burillo compitió contra Alma Rodríguez Cortés para ocupar la vicepresidencia que le corresponde a Panamá en el Parlacen, en el período 2025-2026. Seguramente, el vicepresidente de la junta directiva de un condominio tiene responsabilidades más delicadas, pero no recibe pasaporte diplomático, salario ni nada. El mundo al revés.

    PUESTOS. Realizando Metas (RM) advirtió que no está repartiendo nombramientos y, mucho menos, solicitando a los interesados que envíen sus datos personales a un número telefónico. ¿Qué es lo que realmente le disgusta a RM? ¿Que ellos no están repartiendo nombramientos o que alguien más sí lo estaría haciendo?

    FLOTILLA. Ayer, Santiago de Veraguas se llenó de camionetas 4x4 blancas que transportaban a los ministros y directores que acompañaban al presidente Mulino. El alquiler de un par de coasters habría costado mucho menos.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

