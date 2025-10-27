Exclusivo Suscriptores

CITACIÓN. Jorge González, miembro de la junta directiva de la ACP, fue citado a la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea. Es la segunda vez. Primero tenía que ir el 1 de octubre, pero no apareció. Ahora deberá presentarse el próximo miércoles y todavía no se ha confirmado si finalmente comparecerá. No se sabe si es que él no quiere dar la cara o si hay alguien que no lo deja.

RENTAL. La flotilla vehicular que llegó a Santiago con el presidente Mulino seguramente es aquella que fue contratada por la Presidencia a tres arrendadoras, a un costo total de casi $7.7 millones, por un término de 24 meses. El contrato implica el uso de 175 vehículos, incluyendo 100 camionetas 4x4, 30 SUV, 5 busitos tipo panel y 2 autobuses para 22 pasajeros, entre otros. Si el Ministerio de la Presidencia tiene 125 conductores en planilla, ¿para qué necesita alquilar 175 vehículos? ¿Acaso esos son los que luego andan por ahí sin línea amarilla, sin placa y con luces de escolta?

ANTECEDENTE. Para la licitación del puerto de Isla Margarita, la AMP podría utilizar el mismo pliego de cargos que la ACP preparó para Corozal. La idea la sugirió el exadministrador del Canal, Jorge Quijano. Solo habría que actualizar el pliego. Gran idea. Ya es hora de que dejen de decir que la ACP debe ser un modelo de conducta para el Gobierno y, finalmente, lo pongan en práctica.

INVITADO. El que inventó el refrán “no estaba muerto, andaba de parranda” debe ser el procurador Gómez Rudy. No se le ha visto por la Asamblea defendiendo los proyectos anticorrupción, pero sí en el cumpleaños de la gobernadora Mayín Correa, su vecina en Avenida Perú. Quizá la próxima vez que lo veamos sea en el palco presidencial durante las fiestas patrias.

DE PLÁCEMES. Por cierto, Correa cumplió 90 años. Seguramente es la gobernadora más longeva del continente. Desde aquí, ¡felicidades!

PASARELA. En la Asamblea, la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Capacitación organizaron un taller sobre “imagen personal dentro del entorno laboral” y cómo utilizar la vestimenta como herramienta de comunicación. ¿Para cuándo un taller de integridad y ética? Esos son los temas que realmente necesita la Asamblea.