AGENDADOS. No hay mal que dure 100 años… Finalmente, en la agenda de la comisión legislativa de Gobierno, Camacho anotó la discusión en primer debate de los dos proyectos anticorrupción que presentó el procurador Gómez Rudy. Camacho ya se encargó de advertir que eso no significa que ambas propuestas serán aprobadas… Seguramente las enviará a alguna subcomisión y así podrá retrasarlas indefinidamente.

ESPERA. El parlamentario centroamericano Rubén Campos está esperando que RM le responda cuándo serán convocadas las elecciones para renovar la junta directiva del partido. Campos no entiende por qué RM no cumple con sus propios estatutos. Debe ser uno de los pocos panameños que no se ha enterado de que ese colectivo tiene dueño y que ahí se hace lo que a él le da la gana.

MAMMA MIA. El director del Ifarhu, Carlos Godoy, observó que se otorgaron auxilios y becas para estudiar carreras para las que no hay empleos. Seguramente se refiere a los $405,000 desembolsados para que 50 personas recibieran clases sobre “la unión de la naturaleza y la cultura como camino hacia la auténtica sostenibilidad”, en el centro Studi Italiani. Lo aprendido allí seguramente lo habrían podido estudiar sintonizando dos capítulos de La Rosa de Guadalupe.

DESPERDICIO. Hasta el lunes 27 de octubre, solo cinco personas habían firmado a favor de la revocatoria de mandato de Paulette Thomas y 32 lo hicieron en el proceso activado para sacar del cargo a Mayer Mizrachi. Es una lástima ver al Tribunal Electoral perdiendo el tiempo en iniciativas sin respaldo que no conducen a ningún lado.

PARKING. Ahora ya sabemos por qué el hospital modular parece “una piquera de metrobuses”. La empresa estatal Mi Bus reconoció que alquila el espacio para agilizar la salida de los buses de la terminal y el mall de Albrook. El dueño del terreno es Inmobiliaria Albrook, S.A., que recibe $71,904 por el arriendo, por un término de 24 meses. Mientras tanto, el Minsa sigue sin responder por qué el hospital está en desuso. ¿Habrá que mandarles un cuestionario de escoger la mejor respuesta?