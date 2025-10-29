Exclusivo Suscriptores

SATANÁS. Víspera de Halloween. Camacho consideró que no había mejor fecha para enterrar, de una vez, los dos proyectos anticorrupción que presentó el procurador Gómez Rudy. Repetía el mismo cuento de terror: que no se necesitan más leyes para investigar la corrupción. Por tanto, advirtió que no le daría más “herramientas” al Ministerio Público para perseguir los delitos. Ahora que Camacho ha decidido renegar de su rol de legislar, sería buena idea mandarlo para su casa. Habría que hacerlo pronto, antes de que cambie de opinión o reciba nuevas instrucciones desde Bogotá.

PALADA. Algunos datos son más aterradores que un fantasma. El diputado Luis Duke advirtió que el Código Procesal Penal no se ha actualizado integralmente desde su entrada en vigencia, en el año 2008, en lo que respecta a los delitos contra la administración pública. Uno de los proyectos del procurador Gómez Rudy proponía exactamente eso. Pero, como la idea era buena, había que abortarla.

TINIEBLAS. Didiano Pinilla es un ángel caído. Alguna vez fue parte de aquel grupo de 37 diputados que triunfó el 1 de julio. Pero ayer dio otra muestra de su adhesión a la bancada del mal. Con su voto, el PRD y RM lograron los votos necesarios para hundir los proyectos anticorrupción en primer debate. No hay disfraz que pueda ocultar tanta traición.

ELEGIDO. El abogado Sidney Sittón será el abanderado de los desfiles del 4 de noviembre, en David. Por lo menos su caballo no se va a aburrir, porque, por primera vez, un abanderado le va a hablar.

PREJUICIO. Actualmente, la Policía Nacional no recluta a nadie que tenga un tatuaje. Pero, si es aprobada la propuesta de Kevin Carrillo, suplente del diputado Pérez Barboni, las entidades no podrán negarse a contratar a alguien si este cumple con los requisitos. Esta prohibición era hasta ridícula: hay funcionarios y diputados con nexos —más visibles que un tatuaje— con el crimen organizado, y a esos nadie les dice nada.

PATÍBULO. Una mano peluda estaría obstaculizando la asistencia de Jorge González, miembro de la junta directiva de la ACP, ante la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea, que lo ha citado este miércoles (por segunda ocasión) para que explique los servicios que presta al contratista del cuarto puente. Si González no acude, entonces (en su lugar) será llamado el ministro José Ramón Icaza, presidente de la referida junta directiva.