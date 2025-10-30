Panamá, 30 de octubre del 2025

    Opinión

    Tal Cual

    Mónica Palm

    ‘WICKED’. Mientras los diputados discutían, en primer debate, las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea, la televisora legislativa transmitía la presentación del conjunto folclórico de la entidad. El mundo al revés…

    AQUELARRE. Los diputados acudieron ayer ataviados con atuendos típicos y hasta suspendieron la sesión del pleno para participar en los agasajos por el mes de la patria, con la tradicional cremación de banderas. Había que verlos alrededor de la hoguera, como si fueran una familia disfuncional: esas en las que aunque te parezca mal lo que muchos hacen, llevas tanto tiempo con ellos que los acabas queriendo igual. Seguramente, más de uno estuvo tentado de lanzar al fuego a algún compañero, pero se aguantó.

    ESPERPENTO. El imputado exalcalde de Colón, Alex Lee, ha dado señales de vida con un post que compartió con el tema musical de Farruko Tiempos buenos. Seguro la canción no iba dedicada a su sucesor, Diógenes Galván. Lee ha demostrado ser un tipo desconsiderado: el Halloween ya es una fecha bastante aterradora, pero a él le pareció que era el momento perfecto para reaparecer.

    EXORCISMO. Los diputados de las bancadas Vamos y Seguimos no se resignan, y ahora pretenden traer del más allá los proyectos anticorrupción del procurador Gómez Rudy. Para eso han invocado el artículo 166 de la Constitución, que permite que el pleno legislativo revoque la decisión de la Comisión de Gobierno y apruebe ambos proyectos en segundo y tercer debate. A Camacho casi le da un patatús: cuando le hablan de fortalecer la lucha contra la corrupción y la persecución del delito, tiene una reacción igual a la de Drácula cuando le muestran un crucifijo.

    ESTRUENDO. La Asamblea ya parece un patio limoso y, para colmo, ayer tuvo que sesionar a gritos en la Comisión de Credenciales, porque hasta allá se escuchaban los fuegos artificiales y las interpretaciones de las bandas independientes (musicales, no delictivas) que amenizaban los festejos patrios organizados en el Legislativo. Pareciera que apelan a cualquier cosa para desviar la atención y trabar las discusiones.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


