‘SHUTDOWN’. Como cada año, en el Día de los Difuntos, el Gabinete estuvo media mañana en el cementerio Amador en los homenajes a los próceres. Mientras tanto, el resto de los visitantes del camposanto no tuvo más remedio que esperar afuera, con todo y flores. Ya la gente no puede ni visitar a sus muertos en paz. Los jubilados, por su parte, también llegaron al lugar a reclamarle al presidente, pero un anillo de seguridad del SPI y las camionetas todoterreno alquiladas sirvieron de valla de contención. Esa es la misma gente a la que, en campaña, le daban la mano y cargaban a sus pequeños.

LLAMADO. Que el Gabinete designe como magistrados suplentes a Guimara Aparicio y Juan Carlos Tatis tres días antes del cierre de la primera legislatura parece invocar las palabras mágicas: “sesiones extraordinarias”. Pronto podríamos ver los estacionamientos de la Asamblea con los todoterreno aparcados ahí. Bien por ellos.

PATALETA. El diputado presidente Jorge Herrera se quejó porque se habla de las “botellas” en la Asamblea, pero no de aquellos funcionarios que sí trabajan, incluso más de ocho horas al día. Eso sería como hablar dos veces de los responsables de una misma tarea: de la botella y de aquel que hizo el trabajo que corresponde a la botella. A ambos se les paga, solo que unos hacen el trabajo y otros no. ¿De quién espera el presidente de la Asamblea que hable la población?

‘ESEPEIS’. En el ocaso de las sesiones ordinarias, el diputado Jhonathan Vega presentó un anteproyecto para modificar el servicio de escolta que brinda el Estado a los expresidentes de la República. Hasta ahora, este privilegio es vitalicio; Vega propone limitarlo a 10 años. Y eso todavía es mucho. Hasta ahora, lo más destacado que han hecho los agentes del SPI que cuidan a los expresidentes es amenazarse mutuamente en Makoto por las rencillas personales que hay entre sus protegidos. Si algo ha demostrado el tiempo es que ese es uno de los servicios menos necesarios que brinda el Estado.

FUERA. Parece que la Universidad de Panamá (UP) finalmente expulsó de su planilla al detenido exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses. Por dos años y medio, desde su salida del cargo, la UP lo estuvo auxiliando, ya que a Meneses no se le conoció otro oficio. Después de todo, ¿qué podía enseñar este exfuncionario a un estudiante universitario? ¿Cómo regalar plata del Estado y recibir “yappys”?

PAISA. El diputado Jorge Bloise estuvo por Bogotá y se reunió con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, recientemente absuelto por sobornar a un testigo. Solo les faltó invitar a Martinelli y a Bruno.