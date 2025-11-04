Exclusivo Suscriptores

RUMBA. La Alcaldía de Panamá tenía una tarima con artistas y fuegos artificiales a primera hora del 3 de noviembre, en Vista Hermosa y vía España. El evento fue muy concurrido y, como siempre que hay una rumba, bien ponderado. Pero no estaría mal organizar alguna vez un acto para exhortar la memoria de aquellos a quienes les debemos la construcción del país. Después de todo, estamos en fiestas patrias.

MENSAJE. En el Te Deum celebrado ayer en la Catedral, monseñor José Domingo Ulloa recalcó que “una nación que descuida la educación de sus hijos se suicida lentamente”. ¿La ministra estará enterada de ese mensaje? ¿Le importará?

RUEGO. Monseñor también hizo un llamado a elegir “entre la corrupción que todo lo envenena y la honradez que todo lo construye”. A ciertos miembros del Gabinete, con sus compras faraónicas —y también a los diputados que, con su voto, contribuyeron a hundir los proyectos anticorrupción—, convendría mandarles una copia de ese audio y hacérselo sonar todo el día. Aunque solo uno de ellos recapacitara, ya se le haría un favor al país.

EMPOLLERADA. La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, compartió unas fotos en redes sociales en las que aparece ataviada con la pollera. Todo muy bien dispuesto y arreglado. Solo le faltó la casa de quincha.

VIP. La presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, departió con medio Gabinete en el palco presidencial durante los desfiles patrios, pero ni rastro del procurador Luis Carlos Gómez Rudy. ¿Será que ya no es bien recibido o no quiere coincidir con su excliente?