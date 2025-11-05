Panamá, 05 de noviembre del 2025

    Tal cual

    Mónica Palm

    RECORDERIS. Ayer, mientras desfilaba con sus pertrechos y equipos de combate ante el Palacio de las Garzas, el personal del Senan se detuvo para entregar al presidente Mulino una escultura de un águila arpía tallada en madera. Aunque tal vez su valor sea tan solo simbólico, técnicamente el mandatario no debería aceptar obsequios de subalternos, asesores, contratistas ni de nadie.

    PURO. La representante de San Francisco, Serena Vamvas, compartió el 3 de noviembre una foto en la que aparece ataviada con una pollera mientras fuma un cigarrillo. Tal vez pensó que así proyectaba la imagen de alguien genuino y con independencia de criterio. Si fue así, parece que se equivocó. Al menos la reacción de muchos internautas en redes sociales así lo refleja.

    ACLARACIÓN. Hablando de cosas del 3 de noviembre, aprovechamos para precisar que el procurador Gómez Rudy sí participó en los festejos de esa fecha y ayer incluso se dejó ver en el palco presidencial. ¿Será que solo bajó su perfil para evitar a los manzanillos que nunca faltan?

    CHEN CHEN. Días atrás, el ministro Felipe Chapman cuestionó “la ejecución supremamente baja del ITSE”. Sin embargo, según las cifras aportadas por la entidad, hasta junio de 2025 el ITSE registró compromisos ejecutados por el 55 % de su presupuesto, que para este año es de $69 millones. Del Meduca, en tanto, no hay cifras disponibles en su sitio web desde junio de 2024; es decir, no se conoce la ejecución presupuestaria de ese ministerio desde el cambio de gobierno. Lo único que se sabe del Meduca en la presente administración es que están desesperados por gastar una millonada en laptops. Si tanto les atrae ese tema, habrían debido designar a la actual ministra en la AIG o en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

    MODELO. El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, invitó a sus colegas a seguir su ejemplo y suspender la ley seca del 2 de noviembre en sus respectivos distritos, ya que —según dijo— esta resultó ser un “taboo”. Informó que este año (lo mismo que el anterior, cuando también se eliminó la ley seca) no hubo venta clandestina, desorden ni irrespeto a los difuntos. Quizá tenga razón.

